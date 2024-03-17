Yalıkavakspor, Avrupa Kupası'na veda etti

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor evinde ağırladığı Sport Lisboa E Benfica'ya 23-30’luk skorla mağlup oldu. Mavi-beyazlı ekip bu skorla birlikte Avrupa Kupası'na veda etti.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor sahasında Sport Lisboa E Benfica'yı ağırladı. Binnaz Karakaya Spor Salonundaki karşılaşmayı yüzlerce mavi-beyaz taraftar izledi. Taraftarlar maç sonuna kadar tezahüratlarına ara vermeyerek takımına destek oldu. Mavi- beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısında etkili oyun ortaya koydu. Mücadelenin ilk yarısı rakip takımın bir farklı üstünlüğüyle 11-12 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında mavi- beyazlı ekip istekli oyununu sürdürdü. Karşılaşma rakip takımın 23-30’luk üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla birlikte Yalıkavakspor avrupaya veda etti.

Öte yandan Portekiz’de oynanan ilk karşılaşmayı Sport Lisboa E Benfica 33-29’luk skorla geçmişti.