Yalıkavakspor, Avrupa Kupası'na veda etti
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor evinde ağırladığı Sport Lisboa E Benfica'ya 23-30'luk skorla mağlup oldu.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor evinde ağırladığı Sport Lisboa E Benfica'ya 23-30’luk skorla mağlup oldu. Mavi-beyazlı ekip bu skorla birlikte Avrupa Kupası'na veda etti.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor sahasında Sport Lisboa E Benfica'yı ağırladı. Binnaz Karakaya Spor Salonundaki karşılaşmayı yüzlerce mavi-beyaz taraftar izledi. Taraftarlar maç sonuna kadar tezahüratlarına ara vermeyerek takımına destek oldu. Mavi- beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısında etkili oyun ortaya koydu. Mücadelenin ilk yarısı rakip takımın bir farklı üstünlüğüyle 11-12 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında mavi- beyazlı ekip istekli oyununu sürdürdü. Karşılaşma rakip takımın 23-30’luk üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla birlikte Yalıkavakspor avrupaya veda etti.
Öte yandan Portekiz’de oynanan ilk karşılaşmayı Sport Lisboa E Benfica 33-29’luk skorla geçmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.