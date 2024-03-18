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        Bodrum açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:18
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        Bodrum açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

        İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne ekiplerce durdurularak içerisindeki 28'i çocuk 67 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit etmesi üzerine bölgeye giden ekipler, durdurulan lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni de yakaladı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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