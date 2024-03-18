İsmail Kartal: Oğluma bile saldırdılar!

"BİZ SALDIRIYA UĞRADIK!"

"Hepimiz Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Kazandık, çok önemli galibiyet, ihtiyacımız vardı. İlk yarıdaki oyunumuzla hak ettik. Sonra yaşananlardan ötürü oyun durdu. Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Mağlup olmalarına rağmen tribünden hiç tepki olmadı. Biz ne yaptık? Fenerbahçe'ye karşı neden böyle bir algı, böyle bir hırs var. Bize saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık. Tribün saldırısına uğradık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde 3 puan aldık."