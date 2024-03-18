Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşmaması için ilk olarak ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat, Kilis'in karşısındaki alanları kapsıyor. Fırat Kalkanı'nı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları takip etti. Harekat alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu ile koordineli bir şekilde hem kaçak geçiş hem de teröristlerle mücadele etti.

Bu kapsamda sahanın da ihtiyaçları gözetilerek, 2022 yılında Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde Suriye Milli Ordusu’na bağlı sınır tugayları oluşturuldu. 3 harekat bölgesinde 8 sınır tugayı bulunuyor. 2 bin 100 kişiden oluşan tugayları, Türk Silahlı Kuvvetleri eğitti.

REKLAM 50 BİN KAÇAK GEÇİŞ ENGELLENDİ Birlikler, sınırda yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçişlere de izin vermiyor. 2022'den bugüne 50 bin kaçak geçiş engellendi. SMO Sınır Tugayları Komutanı Şıhlı Şıhlı tugayların bölgedeki faaliyetleriyle ilgili Habertürk’e konuştu. Şıhlı, “İlk testimiz Fırat Kalkanı bünyesinde oldu harekat bölgesinde. Sonra Zeytin Dalı dahil Barış Pınarı hareket bölgesinde tabii ki oraya da üç tane tugay kurduk.” dedi.

TSK'DAN EĞİTİM ALINDI Türk Silahlı Kuvvetlerinden eğitim alındığını ifade eden Şıhlı, “Bunlar tabii ki Suriye Milli Ordu'suna ait tüm unsurlar, tüm gruplardan teşkil oldu. Üstüne TSK'dan eğitim de alındı. Şu ana kadar 50 bine yakın kişiyi engelledik. Bunların içinde PYD'li olabiliyor DEAŞ'lı olabiliyor, terör gruplarından herhangi bir unsur oluyor. Bunları da yakalayıp askeri müesseselere teslim ediyoruz. Onlar da mahkemelere sevk ediyor.” diye konuştu. REKLAM