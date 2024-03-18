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        Haberler Gündem Güncel Suriye-Türkiye sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te - Güncel haberler

        Geçit vermiyor, sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te!

        Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçişi önlemek için kurulan "sınır tugayları" bölgede kuş uçurtmuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde Suriye Milli Ordusu askerlerinden kurulan birlik, kapılarını Habertürk'e açtı. Tugayların bölgedeki faaliyetlerini SMO Sınır Tugayları Komutanı Şıhlı Şıhlı anlattı. Habertürk Televizyonu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, kameraman İbrahim Tozbey ile tugayların sınır hattında yürüttüğü faaliyetleri görüntüledi

        Giriş: 18.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:51
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        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
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        Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşmaması için ilk olarak ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat, Kilis'in karşısındaki alanları kapsıyor. Fırat Kalkanı'nı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları takip etti. Harekat alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu ile koordineli bir şekilde hem kaçak geçiş hem de teröristlerle mücadele etti.

        Bu kapsamda sahanın da ihtiyaçları gözetilerek, 2022 yılında Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde Suriye Milli Ordusu’na bağlı sınır tugayları oluşturuldu. 3 harekat bölgesinde 8 sınır tugayı bulunuyor. 2 bin 100 kişiden oluşan tugayları, Türk Silahlı Kuvvetleri eğitti.

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        50 BİN KAÇAK GEÇİŞ ENGELLENDİ

        Birlikler, sınırda yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçişlere de izin vermiyor. 2022'den bugüne 50 bin kaçak geçiş engellendi. SMO Sınır Tugayları Komutanı Şıhlı Şıhlı tugayların bölgedeki faaliyetleriyle ilgili Habertürk’e konuştu. Şıhlı, “İlk testimiz Fırat Kalkanı bünyesinde oldu harekat bölgesinde. Sonra Zeytin Dalı dahil Barış Pınarı hareket bölgesinde tabii ki oraya da üç tane tugay kurduk.” dedi.

        TSK'DAN EĞİTİM ALINDI

        Türk Silahlı Kuvvetlerinden eğitim alındığını ifade eden Şıhlı, “Bunlar tabii ki Suriye Milli Ordu'suna ait tüm unsurlar, tüm gruplardan teşkil oldu. Üstüne TSK'dan eğitim de alındı. Şu ana kadar 50 bine yakın kişiyi engelledik. Bunların içinde PYD'li olabiliyor DEAŞ'lı olabiliyor, terör gruplarından herhangi bir unsur oluyor. Bunları da yakalayıp askeri müesseselere teslim ediyoruz. Onlar da mahkemelere sevk ediyor.” diye konuştu.

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        7 GÜN 24 SAAT FAALİYETLERİMİZ SÜRÜYOR

        Şıhlı, “Sınır boyunca 3 harekat bölgesinde 7 gün 24 saat faaliyetlerimiz sürüyor. Burada geçici devriyelerimiz çok. Üstüne pusu atarız bazı bölgelerde" şeklinde konuştu.

        SINIR TUGAYLARI, TSK İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

        Sınır tugaylarının TSK ile koordineli çalıştığını söyleyen Şıhlı “Herhangi bir görüntü aldıklarında onlar bize haber verirler, anında bizim devriyeler o koordinata gider, o insanları oradan alırız. Şu ana kadar 2 yılda çok insan yakaladık böyle terörist gruplara ait özellikle PYD PKK'ya ait olan gruplardan insanlar yakaladık. Artı çok sayıda DEAŞ unsuru yakaladık.” dedi. Terörün temizlenmesiyle bölgede hayat da normale dönmeye başladı.

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        #haberler
        #Suriye Milli Ordusu
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