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        Dalyan Kanalı'nda sazlıklar söküldü, inceleme başlatıldı

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) yer alan Dalyan Kanalı'nda, CHP Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan'a ait 80 dönümlük tapulu arazideki sazlıklar söküldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:25
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        Dalyan Kanalı'nda sazlıklar söküldü, inceleme başlatıldı
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) yer alan Dalyan Kanalı'nda, CHP Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan'a ait 80 dönümlük tapulu arazideki sazlıklar söküldü. Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

        Turizmci Tezcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün bilgileri dışında alanda çalışma yaptığını söyledi. MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, bölgede sadece kanal temizliği gerçekleştirildiği bildirildi.

        Köyceğiz Gölü'nü İztuzu Plajı ile birleştiren, 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Dalyan Kanalı, her yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ediyor. CHP Ortaca Belediye Başkan Adayı, otel işletmecisi Evren Tezcan'a ait Dalyan Kanalı'nda yer alan 80 dönümlük arazide, iş makineleriyle sazlıklar söküldü. Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen 10 kilometre uzunluğundaki kanalın kenarındaki sazlıkların sökülmesi üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Bölgede yapılan inceleme sonrası konu 'Çevre Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 6. maddesi' kapsamında gerekli işlemlerin yapılması için Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne aktarıldı. Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan zengin olan, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla dikkat çeken bölgede, Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerinin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

        'ARANİZDE ÇALIŞMA YAPILIYOR'

        DHA muhabirine açıklamada bulunan turizmci Evren Tezcan, "Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kanalda bir çalışma gerçekleştirilmiş. Arazinizde çalışma yapılıyor, diye arayanlar oldu. Biz de oraya gidince öğrendik. Bilgimiz dışında gerçekleşti, şok olduk" dedi.

        MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede sadece kanal temizliği yapıldığı ve konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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