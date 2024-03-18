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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş! - Antalya son dakika haberleri

        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!

        Antalya'da, oto yıkama dükkanında, kaldıkları konteynerde başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve arkadaşlarının "intihar ettiğini" ileri sürdüğü 17 yaşındaki Arda Bağuç'un öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:41
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        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilbayır Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanındaki konteynerde dün gece saatlerinde bir kişinin tabancayla intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        AA'da yer alan habere göre Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konteynerdeki Arda Bağuç'un (17) tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

        İKİ İŞ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, olayla ilgili Bağuç ile aynı iş yerinde çalışan S.B.D. (26) ve E.K.K'yi (19) gözaltına aldı.

        ADANA'DAN ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞ

        Bağuç'un, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya oto yıkamada çalışmak üzere geldiği, olayın gerçekleştiği konteynerde kaldığı öğrenildi.

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