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        Olaylı maça yerel gazetelerden provokasyon çıkışı!

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitimiyle istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu saha karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu arada kentteki yerel gazeteler ise yaşananları provokasyon olarak sayfalarında yorumladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:30
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        Süper Lig’in 30’uncu haftasında dün sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor 3-2’lik mağlubiyete rağmen 49 puanla 3’üncülükteki yerini korudu. Fatih Karagümrük karşısında alınan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe maçına oldukça moralli bir şekilde çıkan bordo-mavililer istediği sonucu alamadı.

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        Karşılaşmada 2-0 geri düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getiren ancak sahadan 3-2 mağlup ayrılan bordo-mavililer, 3 yıl aradan sonra sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Karadeniz ekibi, en son 28 Şubat 2021'de Süper Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

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        MAÇ BİTTİ SAHA KARIŞTI

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçının özellikle ikinci yarısında tribünden atılan yabancı maddeler sonrası oyun 3 dakika durdu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu. Sahaya inen bazı taraftarlar, ellerine aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu.

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        3 SAAT SONRA STATTAN AYRILDILAR

        Karşılaşmanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra Papara Park'tan ayrıldı. Oyuncuların stattan ayrılırken bir hayli yorgun ve mutsuz göründüğü, Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'nun yürümekte zorlandığı gözlendi. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direk aprona girerek, uçağa bindi.

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        12 GÖZALTI

        Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait birçok kamera kayıtlarını mercek altına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

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        HAVALİMANINA TARAFLARI ÇAĞIRAN ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

        Müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyette sorgu işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de dün oynanan karşılaşmada yaşanan olayları farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Gazeteler yaşananları provokasyon olarak sayfalarında yorumladı.

        Trabzon yerel basınının bugünkü manşetleri şöyle:

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        Karadeniz: Provokatörler amacına ulaştı

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        Ekspres: Şapkadan rezillik çıktı

        10

        Günebakış: Provokatörler

        11

        Taka: Şapkadan çıkan tavşan

        12

        Sonnokta: Meler böyle istedi

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