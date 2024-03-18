Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!

Sakarya'da olay, 5 Ekim 2023 gecesi, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İlkay Akcan (36), cep telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğü eşi Tansu Akcan'ı (31) kendisini aldattığını düşünerek takip etti.

EŞİ ÖLDÜ, EŞİNİN ARKADAŞI KURTULDU DHA'da yer alan habere göre eşini, B.Y.T. (35) adlı kişiyle gören İlkay Akcan, ikisini de tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise kullandığı silahla polise teslim oldu. Tansu Akcan, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. B.Y.T de tedavisinden sonra taburcu edildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" DAVA AÇILDI Olayın ardından gözaltına alınan İlkay Akcan, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin, 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna da "Adalet" cevabını verdi. Tutuklanan İlkay Akcan hakkında, Sakarya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla dava açıldı.