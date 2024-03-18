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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!

        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!

        Sakarya'da, kendisini aldatmakla suçladığı eşi 31 yaşındaki Tansu Akcan'ı tabancayla vurarak öldüren, birlikte gördüğü 35 yaşındaki B.Y.T.'yi de yaralayan 36 yaşındaki İlkay Akcan, haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:37
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        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
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        Sakarya'da olay, 5 Ekim 2023 gecesi, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İlkay Akcan (36), cep telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğü eşi Tansu Akcan'ı (31) kendisini aldattığını düşünerek takip etti.

        EŞİ ÖLDÜ, EŞİNİN ARKADAŞI KURTULDU

        DHA'da yer alan habere göre eşini, B.Y.T. (35) adlı kişiyle gören İlkay Akcan, ikisini de tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise kullandığı silahla polise teslim oldu. Tansu Akcan, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. B.Y.T de tedavisinden sonra taburcu edildi.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" DAVA AÇILDI

        Olayın ardından gözaltına alınan İlkay Akcan, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin, 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna da "Adalet" cevabını verdi. Tutuklanan İlkay Akcan hakkında, Sakarya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla dava açıldı.

        "KORKUTMA AMACIYLA ATEŞ ETTİM"

        Davanın bugün gerçekleştirilen ikinci duruşmasında tutuklu sanık İlkay Akcan, taraf avukatları ve yakınları hazır bulundu. Mahkemede söz hakkı verilen İlkay Akcan, "Eşimi öldürme kastıyla ateş etmedim. Kendisini korkutma amacıyla ateş ettim. Müşteki B.Y.T.'nin silahına davranması nedeniyle, ben de silahımı çıkararak ateş ettim" savunmasını yapıp, pişman olduğunu söyledi.

        'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ'YLE 24 YIL 2 AY HAPİS

        Mahkeme heyeti sanık hakkında 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, B.Y.T.'ye yönelik de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 24 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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