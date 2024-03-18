İsrail'e 7 Ekim'den sonra silah yağdı: 35 bin ton

Israel Hayom gazetesinde yayınlanan haberde, 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu ABD'den olmak üzere çeşitli ülkelerden 300'den fazla uçak ve yaklaşık 50 gemiyle 35 bin ton silah ve mühimmatın İsrail'e geldiği belirtildi.

İsrail'in ana silah tedarikçisinin ABD olduğu, silah sevkiyatının küçük bir kısmınınsa diğer ülkelerden yapıldığı kaydedildi.

ABD'nin söz konusu silah sevkiyatının Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna açık desteğinin kanıtı olduğu ve aynı şekilde kuzey cephesinde Hizbullah'a karşı savaş hazırlığına da destek verdiği ifade edildi. İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin, Washington'la Tel Aviv arasında Gazze konusunda artan gerilim nedeniyle ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını yavaşlatma ihtimalinden endişe duyduğu kaydedildi. REKLAM "İSRAİL, ABD'YE BM'DE DE MUHTAÇ" İki taraf arasındaki anlaşmazlığın çeşitli konular etrafında döndüğü ancak bazı kaynaklara göre söylemlerdeki gerilimin ana nedeninin Joe Biden liderliğindeki ABD yönetimiyle Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti arasındaki güven eksikliği olduğu aktarıldı. Haberde ayrıca İsrail'in, ABD'nin sadece silah değil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de desteğine muhtaç olduğu kaydedildi. SALDIRILAR 7 EKİM'DEN BERİ SÜRÜYOR Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.