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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var

        Kocaeli Gebze'de sanayi tüpü patladı. Yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:21
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        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
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        Kocaeli Gebze'de sanayi tüpü patladı. Valilikten yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.

        Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.

        Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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