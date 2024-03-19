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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilan Polat davasında son gelişmeler: "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"

        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"

        Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 11 sanık hakkında düzenlenen iddianamedeki tüm detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, "Sezgin Polat, kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 milyon lira değerindeki güzellik merkezi bayiliğini bana bedelsiz vereceğini söyledi" dedi. Ayrıca kurşunlama olayını gerçekleştiren sanıkların eylemi nasıl gerçekleştirdiklerine yönelik savunmaları da dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 07:40 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:00
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        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
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        Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri gerekçesiyle ikinci bir tutuklama kararı verilmişti.

        8 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

        DHA'da yer alan habere göre silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Düzenlenen iddianameye ilişkin ise yeni detaylar ortaya çıktı.

        "BANU PARLAK'I VURMAM KARŞILIĞINDA 2 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ BAYİLİK TEKLİF EDİLDİ"

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        Soruşturma aşamasında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, "2017 yılında Sezgin Polat'a 500 bin TL borç vermiştim. Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak isimli şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi.

        "ŞAHISLAR BENİ AYAĞIMDAN VURDU"

        Bu teklifi kabul etmedim. Paramı istemeye devam edince de bu şahıslar beni ayağımdan vurdu. Yaralanmama ilişkin gerekli müracaatlarda bulundum. Vurulduktan sonra Banu Parlak bana sosyal medyadan ulaştı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan şikayetçi olacağını belirterek 'Bana şahitlik eder misin? diye sordu.

        "KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

        Şahitlik yapacağımı söyledim. Ancak Banu Parlak bu konuyu basına yansıtarak, beni de televizyonlara çıkartıp gazeteciler ile muhatap etti. Normal şartlarda Banu'yu tanımam. Bu zamana kadar bir ilişkim olmadı. İş yerinin kurşunlandığını sosyal medyadan öğrendim. Arayıp 'geçmiş olsun' dedim. Kimin yaptığına dair bir fikrim yok" dedi.

        "BERATCAN’IN 200’E YAKIN ADAMI VAR"

        Daltonlar çetesi lideri Beratcan Gökdemir’i, 2015 yılından beri tanıdığı söyleyen sanık Batuhan İnci, savcılıktaki savunmasında, "Bildiğim kadarıyla Beratcan’ın 200’e yakın adamı vardır. Kendisi yurtdışındadır. En son bildiğim kadarıyla Gürcistan’daydı. Eskiden beri bağlantımız olduğu için ihtiyacım olduğunda bana para gönderirdi. Olaydan bir gün önce Beratcan ile bir uygulama üzerinden görüştük. Maddi sıkıntımın olduğunu söyleyince, ‘Sana bir iş vereceğim’ dedi. Boş bir dükkana silahla ateş etmem karşılığında para vermeyi teklif etti.

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        Cezaevinden yeni çıktığım için doğrudan bu işlere karışmak istemiyordum. Arkadaşlarım Yunus Emre ve Nizamettin bu işi yapabileceklerini söylediler. Beratcan konum bilgilerini gönderdi motosikletin ve silahı teslim alınacağı noktayı da bildirdi. Ben evdeydim onlar eylemi gerçekleştirmeye gittiler. Geldiklerinde onların anlattığına göre silah kurusıkıdan bozma olduğu için ilk atıştan sonra mermi yamulmuş korkup kaçmışlar. Ortalık sakinleştikten sonra tekrar gidip 4 el daha ateş etmişler. Olayın iki parça olmasının sebebi bundan ibarettir" dedi.

        "SİLAH TUTUKLULUK YAPTI"

        Ateş etme eylemini gerçekleştiren Nizamettin Bilgili ise, "Yunus Emre bana bir iş yerinin kurşunlama işi olduğunu söyledi. ‘Paraya ihtiyacın var mı?’ diye sordu. İhtiyacım olduğundan teklifi kabul ettim. Bana silah verdi. Yunus şoför konumundaydı, ben arka koltuktaydım. Gece saat 01.30 gibi iş yerinin önüne geldik bir el ateş ettim silah tutukluluk yaptı. Yunus işin tam olmadığını söyleyince saat 05.00 civarında tekrar gittik 4 el daha ateş ettim. İlk kurşunlamadan sonra işi yarım bırakmamak için tekrar gittik. İkinci olay yarım kalan ilk olayın devamıdır. Ben sadece para karşılığı bu işi yaptım" dedi.

        TELEFONLAR İNCELENDİ

        Öte yandan sanıkların yapılan telefon incelemelerinde, Daltonlar Çetesi'nin firari lideri Barış Boyun ve diğer çete üyelerinin birçok fotoğrafı, uyuşturucu, yüklü miktarda para ve silah fotoğraflarının da bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Onur Abiç’in telefonunda Gürcistan’da firari olduğu esnada öldürülen Barış Boyun'ın yakın adamlarından biri olan Emircan Yılmaz’ın fotoğrafının bulunduğu da görüldü. Bir başka sanığın telefonun da ise Beratcan Gökdemir’in talimat içerir mesajları ve Banu Parlak’a ait fotoğrafların olduğu belirtildi.

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