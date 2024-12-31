A Milli Takım'ın altın yılı: 2024!

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçlarını deplasmanda İtalya ve Polonya ile oynadı. Bu provalar da iyi geçmedi. İtalya ile golsüz berabere kalan milliler, Polonya'ya ise 2-1 kaybetti. Dört hazırlık maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Türkiye, kalesinde 9 gol görürken, yalnızca 2 gol atabildi.