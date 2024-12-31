Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig 2024 takvim yılında en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları - Futbol Haberleri

        2024 takvim yılında en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları

        Süper Lig'de 2024 yılında birçok futbolcu sergiledikleri başarılı performanslarla piyasa değerlerini büyük ölçüde artırdı. Genç Türk yeteneklerin yanı sıra yabancı oyuncular da başarılı performanslarıyla en çok değer kazananlar arasında yer aldı. Listenin zirvesinde Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy bulunuyor. Forvet hattında gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, piyasa değerini %2627,3 oranında artırdı. İşte Süper Lig'de 2024 takvim yılında en çok değer kazanan futbolcular....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        10- Oğuz Aydın - Değer Artışı: +4 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 6 milyon Euro

        2

        9- Ernest Muci - Değer Artışı: +4 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 12 milyon Euro

        3

        8- Youssef En-Nesyri - Değer Artışı: +4 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 22 milyon Euro

        4

        7- Taha Altıkardeş - Değer Artışı: +4,5 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 5,5 milyon Eur

        5

        6- Yunus Akgün - Değer Artışı: +5 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 11 milyon Euro

        6

        5- İsmail Yüksek - Değer Artışı: +6,5 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 14 milyon Euro

        7

        4- Gabriel Sara - Değer Artışı: +7 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 23 milyon Euro

        8

        3- Jayden Oosterwolde - Değer Artışı: +8 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 15 milyon Euro

        9

        2- Barış Alper Yılmaz - Değer Artışı: +12,5 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 20 milyon Euro

        10

        1- Semih Kılıçsoy - Değer Artışı: +14,45 milyon Euro

        Güncel Piyasa Değeri: 15 milyon Euro

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar