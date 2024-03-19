Yozgat'ta, Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), 24 Mart 2021'de Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede; savcı Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları Cumhuriyet Savcısı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, Ahmet M.'nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı, sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi.

Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılandığı Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada savcı, mütalaasını açıklayarak, 2 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti.

2.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Ahmet M., mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, silahın sahibi Ahmet M.'yi 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2.5 yıl hapse çarptırdı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Taraf avukatları ve mahkeme savcısı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı.

HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADI

Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Sanıklar hakkında verilen onama kararlarının oy birliği ile verildiği belirtildi.