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        Haberler Gündem 3. Sayfa Savcı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili sıcak gelişme!

        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, doğum günü kutlamasında tabancayla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan 2 astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan verilen 2.5 yıl hapis cezası ile Mehmet S.'ye verilen beraat kararı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:25
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        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
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        Yozgat'ta, Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), 24 Mart 2021'de Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

        6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        DHA'da yer alan habere göre Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        BELİNDEKİ SİLAHI KİTAPLIĞA BIRAKTI

        İddianamede; savcı Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları Cumhuriyet Savcısı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, Ahmet M.'nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı, sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi.

        SİLAHI BAŞINA DAYADIĞI SIRADA PATLADI

        Yemek sırasında Mehmet S.'nin kitaplığın üzerindeki silahı gösterip, 'Bu silah kimin' demesi üzerine Özlem Salkım'ın tabancayı eline alarak, şaka amacıyla astsubaylara doğrulttuğu, Ahmet M.'nin 'Savcım, silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın' dediği, sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı belirtildi.

        MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

        Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılandığı Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada savcı, mütalaasını açıklayarak, 2 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti.

        2.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Sanık Ahmet M., mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, silahın sahibi Ahmet M.'yi 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2.5 yıl hapse çarptırdı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.

        İSTİNAF KARARI ONADI

        Taraf avukatları ve mahkeme savcısı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı.

        HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADI

        Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Sanıklar hakkında verilen onama kararlarının oy birliği ile verildiği belirtildi.

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