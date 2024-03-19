Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olayları sadece Türkiye değil, dünya konuşmaya devam ederken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Maçın ardından yalnızca sahada değil, soyunma odası koridorlarında da büyük olaylar yaşandığı ortaya çıktı
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından yaşanan şiddet olaylarına dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Son düdüğün ardından Fenerbahçe'nin galibiyeti kutladığı esnada sahaya giren ev sahibi taraftarlar sahaya girip futbolculara saldırırken yaşananların bunlarla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.
Yeşil sahada yaşanan şiddetin ardından takımlar güçlükle soyunma odalarına geçerken stat koridorlarında da büyk olayların yaşandığı öğrenildi.
OSAYI BAYGINLIK GEÇİRDİ
İki takımın teknik heyetleri ve futbolcuları, koridorlarda da birbirine girdi. Bu esnada Fenerbahçe'den Fred'e ve Osayi'ye de saldırıldığı kaydedildi. Nijeryalı sağ bek, arbede sırasında merdivenlerden düşerek kısa süreli baygınlık yaşadı.
KARTAL'IN OĞLUNA SALDIRI
Koridorlarda yaşanan olaylarda İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da darbe aldı. Emre Kartal'ın kafasına davul tokmağı ile vurulduğu aktarıldı. Kartal'ın kaburgasında da çatlak bulunduğu, darbelerin ardından ise kafa travması geçirdiği bildirildi.
3 SAAT BEKLEDİLER!
Yaşanan olaylar, polis tarafından güçlükle kontrol altına alınırken Fenerbahçe kafilesi ise soyunma odasına geçti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 saat statta ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasını bekledi.
Bu esnada başkan Ali Koç, yönetim kurulu ile sürekli irtibatta kalırken siyasilerle de telefon trafiği gerçekleştirdi. Fenerbahçeli futbolcular, soyunma odasına geçen 3 saatte ailelerini arayarak yaşananlar hakkında bilgi verip endişelerini giderdi.
Güvenliğin tam anlamıyla sağlanmasının ardından ise kafile havalimanına doğru yola çıktı. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da binerek eşlik etti. Havalimanına ulaşan Fenerbahçe kafilesi, hemen uçağa binerek İstanbul'a doğru yola çıktı.
LIVAKOVIC ŞOK YAŞADI
Fenerbahçe'nin file bekçisi Livakovic ise yaşanan olaylardan en çok etkilenen isimlerin başındaydı. Hırvat kaleci, ilk yarıdan itibaren yaşanan gerilimden çok etkilendi.
Devre arasında takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Livakovic'e ikinci yarıda ise daha fazla madde gelmeye başladı. Bu maddelerden birisi sakatlandığı esnada çenesine isabet eden Livakovic'e maç sonu ise soyunma odasına giden yumruk atıldı.
Yaşadığı şok daha da artan Livakovic'in uzun süre kendine gelmekte zorlandığı öğrenilirken sağlık ekibi de müdahalede bulundu. Soyunma odasında ailesi ile telefonla konuşan Livakovic, sonrasında güçlükle sakinleşti.
ŞİMDİ NE OLACAK?
TFF, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturmasına devam ederken hakem ve temsilci raporları da bugün hukuk kuruluna ulaşacak. TFF Hukuk Müşavirliği, yapacağı değerlendirme sonrası Disiplin Kurulu sevklerini açıklayacak. Yönetmeliklere göre Trabzonspor ve olaya karışan tüm isimlerin kurula sevk edilmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübe, yaşanan olaylardan dolayı para cezası ya da saha kapatma (seyircisiz oynama) cezası verilmesi gündemde...
Trabzonspor'un usulsüz seyirci alma, küfürlü ve çirkin tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, bordo-mavililer bu durumda en az 5 maç saha kapatma cezası alabilir.
Fenerbahçe'de ise taraftarların saldırılarına müdahale eden ve karşılık veren Osayi, Batshuayi ve Oosterwolde'nin de PFDK'ya sevki merak konusu oldu. Kritik detay ise bu durumda talimat FDT'nin 45. maddesi uyarınca yapılıyor. Bu maddenin karşılığı, 3 ila 5 maçtan men... Ancak oyunculara karşı tahrik maddesi devreye girerse, bu da cezaların 1/3 oranında düşürülmesi demek.
NELER YAŞANDI?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.
Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30'uncu haftasında dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
INFANTINO: KABUL EDİLEMEZ
FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Şiddetin saha içi ve saha dışında yeri olmadığını belirten Infantino açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez; saha içinde veya saha dışında, bunun sporumuzda veya toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve tekrar söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncuların, dünyanın her yerindeki pek çok insana bu kadar keyif veren bir oyunu oynayabilmek için güvende ve emniyette olması gerekiyor. İlgili makamları buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerinin yaptıklarının hesabını vermeye çağırıyorum."
LİGDEN ÇEKİLME MASADA
Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararı aldı. 2 Nisan'da yapılacak toplantıda Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil tüm aksiyonların değerlendirileceği belirtildi.
ALİ KOÇ: GEREKİRSE LİGDEN DÜŞECEĞİZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Trabzonspor maçının ardından kulüp televizyonunda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Olayların organize olduğunu belirten Koç, maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ali Koç ayrıca, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa ettiğini duyururken, ligden çekilmeyle ilgili, "Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok! Gerekirse alt lige düşeceğiz" ifadesini kullandı.
AVRUPA'DA YİNE MANŞETLERDEYİZ?
İngiliz basınından BBC, "Trabzonsporlu taraftarlar yenilginin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı." başlığıyla verdiği haberde, "Trabzon'da Papara Park'ta 3-2'lik galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyuncular şiddete maruz kaldı." ifadeleri kullanıldı. Haberde, olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığı hatırlatılırken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun faillerin cezalandırılması yönündeki açıklamalarına yer verildi.
Fransız L'Equipe gazetesi "Fenerbahçe galibiyetinin ardından Trabzonspor'da kaos ortamı" başlığıyla sunduğu haberde "Nadir görülen şiddet sahneleri Türkiye'de yaşandı. Taraftarlar sahaya fırladı ve kazanan takıma saldırdı." değerlendirmesinde bulundu. İspanya'nın Marca gazetesi, "Bu ne ilk ne de son olacak. Türk futbolunda bir kez daha acı görüntüler karşımıza çıkıyor." diyerek duyurduğu haberde, "Fenerbahçeliler galibiyeti sahanın ortasında kutladı, Trabzonspor taraftarları sahaya indi ve ortalık karıştı." ifadelerini kullandı.
İtalyan basınından Corriere dello Sport da "Türkiye'de çılgınlık. Trabzonsporlu ultraların işgali." manşetiyle okuyucularına duyurduğu haberde, "Türkiye Ligi'nde gerçeküstü sahneler... Bazı taraftarların saldırısına oyuncular sert tepki gösterdi." değerlendirmesi yapıldı.