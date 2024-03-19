Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Bodrum sezonunu açtı
Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Sevgilisiyle denize girdiği anları yayımlayan Akalay, tatilinden kesitleri; "Bazı çocuklar, yazı diğerlerinden daha erken getirir" notuyla yayımladı
Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptıkları yorumlar ise bu iddiaları güçlendirmişti. Akalay, gündem olan ilişkisi hakkında uzun süre sessiz kalmıştı.
Gündeme konu olan iddialardan kısa bir süre sonra Birce Akalay'ın, meslektaşı Hakan Kurtaş ile olan beraberliği, ilk kez Habertürk tarafından Bebek'te görüntülenmişti.
ÂŞIKLAR BODRUM'A GİTTİ
Birliktelikleri süren Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Deniz sezonunu açan ikili, o anları da kaydetmeyi ihmal etmedi.
"BAZI ÇOCUKLAR YAZI DİĞERLERİNDEN DAHA ERKEN GETİRİR"
Sevgilisi Hakan Kurtaş ile tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaşan Birce Akalay, paylaşımına; "Bazı çocuklar yazı diğerlerinden daha erken getirir" notunu düştü.