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        CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci projelerini tanıttı

        CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:31
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        CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci projelerini tanıttı
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        CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, projelerini anlattı.

        İlçedeki bir otelde düzenlenen ve yaklaşık 1 saat süren proje tanıtımına CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, İlçe Başkanı Tuna Işın, STK başkan ve temsilcileri, muhtarlar, ve partililer katıldı.

        Halkçı ve yeni nesil belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek olmayı hedeflediklerini belirten Mandalinci, su, trafik, altyapı, yaşam parkları, sosyal ve spor tesislerine kadar projelerini tek tek anlattı.

        Geçen 5 yıla ilişkin yapılan çalışmalardan örnekler verenMandalinci, "Enerjimiz var memlekete hizmet etmek için asla durmayız, yılmayız. Gerçekleştireceğimiz projelerle Bodrumumuzu kültür, sanat, turizm, doğa, estetik yönünden çok daha iyiye, çok daha ileriye taşıyacağız. Bodrum'un güzelliklerini, kültürel mirasımızı koruyacak, sosyal yaşamımızı geliştirecek projelerimizle mutlu çocukların, üreten gençlerin, sosyal hayata katılan güçlü kadınların olduğu bir kent haline getireceğiz." dedi.

        Nüfus artışı ve küresel ısınmanın etkisiyle yetersiz kalan su kaynaklarına dikkati çeken Mandalinci, kentin 44 milyon metreküp olan yıllık su ihtiyacının 29 milyon metre küplük kısmının barajlardan kalan kısmının ise yeraltı kaynaklarından karşılandığını hatırlattı.

        Mandalinci, yağışların az olması nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin düşüklüğünü vurguladı.

        Su sorununun çözümüne yönelik ilk hamlelerin Ekinambarı bölgesinde hafif tuzluk oranına sahip kaynaktan suyun arıtılarak Mumcular Barajı'na verilmesi ve Turgutreis bölgesinde 100-150 bin kişilik nüfusa yönelik denizden su arıtma tesisi kurulması olduğunu dile getiren Mandalinci, gerekli izinlerin alınması ve projenin hayata geçirilmesi sürecinin 10-11 ayı bulabileceğini kaydetti.

        Mandalinci, seçilmesi durumunda ilçede sarnıç parklar, kentsel siluet ve sokak sağlıklaştırma, trafik ve kavşak düzenlemeleri, Bodrum 100. Yıl Atatürk Stadyumu ve Bodrum fuar ve kongre merkezi gibi projelerinin olduğunu ve bu projeleri hızla hayata geçirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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