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        Haberler Magazin Ferman Akgül, davayı kaybetti - Magazin haberleri

        Ferman Akgül, davayı kaybetti

        'Manga' grubunun solisti Ferman Akgül, yerli otomobil TOGG'un direksiyonundaki fotoğrafına sosyal medyadan tepki gösteren şarkıcı Aylin Aslım ile Redd grubu üyeleri Güneş Duru ve Doğan Duru'ya açtığı davayı kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:00
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        Davayı kaybetti
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        'Manga' grubunun solisti Ferman Akgül, geçtiğimiz sene yerli otomobil TOGG'un direksiyonunda verdiği fotoğrafla gündeme gelmişti. Akgül'ün bu fotoğrafına sosyal medya üzerinden yorumlar yapılmıştı.

        Doğan Duru ve Güneş Duru

        Redd grubu üyesi Güneş Duru ve Doğan Duru, Ferman Akgül'ü eleştirmişti. Aylin Aslım da Duru'nun paylaşımını alıntılayıp benzer eleştirilerde bulunmuştu.

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        Aylin Aslım

        Eleştiriler üzerine Ferman Akgül, kişisel haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Güneş Duru, Aylin Aslım ve Doğan Duru'ya ayrı ayrı 100'er bin liralık olmak üzere toplamda 300 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

        DAVA REDDEDİLDİ

        İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, davacı Ferman Akgül'ün avukatı Ufuk Kök ile davalılar Doğan Duru ve Güneş Duru'nun avukatı İsmail Emre Telci katıldı. Mahkeme, davacı Ferman Akgül'ün tazminat talebinin reddine karar verdi.

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Redd Grubu’nun solisti Doğan Duru, sosyal medya üzerinden sanatçı Ferman Akgül ile ilgili olarak; "Teknofestlerde sahneye çıkanı, pandemide müzisyenler intihar ederken iş tutan grubun solistini alkışlayan insanlar olmasını geçtim. Yahu siz grupsunuz, biriniz adamın yüzüne tükürmedi mi? Biriniz de sanatçı nedir söylemedi mi? Yuh size be kardeşim... Omurgasız sürüngen gibi her yerde olmak" şeklinde paylaşımlar yaptı. Redd Grubu’nun gitaristi Güneş Duru da; "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar" şeklinde paylaşımda bulundu.

        Aylin Aslım ise; “Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası... Kol kırılır yen içinde kalır’cıdır. Ama burada bahsedilen kişi, yıllardır AK Parti ile iş birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz; on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken, bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar" şeklinde paylaşım yaptı.

        Dava dilekçesinde 3 sanatçının istikrarlı ve sistematik olarak müvekkiline yönelik bir karalama kampanyası başlattığını belirten Ferman Akgül'ün avukatı Ufuk Kök; "Müvekkil, 20 yılı aşkın kariyeri boyunca hep sanatçı kimliğini ön planda tutmuş, hiçbir siyasi oluşumun içinde yer almamıştır. TOGG ile poz veren müvekkilin bu tanıtımdan 2 milyon lira aldığı şeklindeki yalan iddialar üzerine de müvekkil linç edilmiş, özel hayatının sınırları ihlal edilmiştir. Üç sanatçının saldırıları nedeniyle müvekkil ve ailesinin huzur ve sükunu bozulmuş, sosyal gelişim çağındaki çocukları bu durumdan etkilenmiş ve sosyal çevrelerinde bu durumdan zarar görme ihtimali söz konusudur. Müvekkil, sosyal medyanın da hedefi haline gelmiş, ‘yalaka Manga’, ‘yandaş grup’ gibi hakaretlere maruz kalmıştır. Üç sanatçının, kamuoyu önünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek başlattığı linç kampanyası yüzünden müvekkilin şeref ve itibarı ağır şekilde zarara uğramıştır. Bunun korunmasını istiyoruz. Büyük elem ve üzüntü duyan müvekkilin, hedef ve taraf haline getirilerek bir siyasi figür olarak yaftalanmasına ve ayrımcılığa uğramasına neden olan davalıların 300 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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        #Ferman Akgül
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