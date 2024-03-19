SÜPER KUPA HAKKINDA

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesi nedeniyle Galatasaray iel Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının ertelenmesi gündeme gelirken, Dursun Özbek bu konuyla ilgili şunları söyledi:

Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur. TFF, bir tarih açıkladı. Bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Urfalı kardeşlerimiz de bizi sürekli arıyor, irtibat halindeyiz. Hazırlıklar yapılıyor. Son derece heyecanlı olduklarını görüyoruz. Bize de heyecanlarını aksettiriyorlar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifinde olan gelişmeler. Konuyla ilgili bugüne kadar gelen bir çağrı yoktur. Bize iletilen 7 Nisan'da bu karşılaşmanın Urfa'da oynanacağı. Bugüne kadar TFF'den Galatasaray'a gelen bir talep, bilgi mevcut değildir. Olduğu zaman değerlendireceğimiz bir konu. Konu gündemimize geldiği zaman, Galatasaray'ın yönetimi değerlendirecektir. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken, gerekçesiyle soracaktır. O gerekçe önemlidir. Galatasaray da o zaman cevabını verir. Böyle bir talep yokken fikir beyan etmeyi doğru bulmuyorum.