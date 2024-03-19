İstanbul'da taksici-yolcu kavgası

"ÜSTÜMÜZE ARACI DEFALARCA SÜRDÜ"

Sevgi, "Biz araçtan indik ve o esnada torpidodan bize ingiliz anahtarı çıkardı, bana savurdu. Çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Daha sonra sinirini alamayıp üzerime koştu. Bunların hepsi videoda var. Daha sonra aracına binip, bizim üstümüze aracı defalarca sürdü. Biz canımızı zor kurtardık. İnsanlar o an benim de şoföre karşı bir şey söylediğimi söyleyecekler. Ben de bize çarpmaması için aracı tuttum o esnada da dikiz aynası kırıldı. Kızımla bana çarpmasına izin mi verseydim. Biz indikten sonra telefonumun yanımda olmadığını fark ettim. Sonra biz 153’ü aradık. Telefonumun takside kaldığını söyledik ve onlarda ‘Hemen taksiciyle iletişime geçiyoruz’ dediler. Görüşüp bize geri dönüş yaptılar. Taksici ‘Bende öyle bir telefon yok’ demiş. Başta o telefonu bize vermeyecekti, gasbedecekti. Ben ‘Karakola gidiyorum, şikayetçi olacağım. Zaten hayatımıza kastettin’ dedim. Kendisi ne yaptığının farkına varınca ve ben de şikayetçi olacağım dedi. O da karakolda iyi insan rolüne bürünmek için telefonumu teslim edip, benden dikiz aynasını kırdığım için şikayetçi oldu" ifadelerini kullandı.