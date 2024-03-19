Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

TİPİ VE ÇIĞ UYARISINDA BULUNULDU AA'da yer alan habere göre kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HATAY'A KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR Hatay'da beklenen aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, bugün güney kesimleri, yarın tüm kıyı kesimini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. REKLAM SEL VE TAŞKIN UYARISI Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3 KENT İÇİN "TURUNCU", 6 İL İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji Hava Tahmini Haritası'nda, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt ve Batman için "sarı", Hakkari, Van ve Şırnak için "turuncu" alarm uyarısında bulunuldu.