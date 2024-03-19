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        Birçok kent için kar uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun doğu kesiminde kar yağışı bekleniyor. Ege Denizi'nde fırtına, Hatay'da ise kuvvetli sağanak yağışa karşı da dikkat uyarısında bulunuldu. Meteoroloji'den 3 kent için "turuncu", 6 il için de "sarı" alarm verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:03
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        Birçok kent için kar uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        TİPİ VE ÇIĞ UYARISINDA BULUNULDU

        AA'da yer alan habere göre kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        HATAY'A KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

        Hatay'da beklenen aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, bugün güney kesimleri, yarın tüm kıyı kesimini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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        SEL VE TAŞKIN UYARISI

        Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        3 KENT İÇİN "TURUNCU", 6 İL İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji Hava Tahmini Haritası'nda, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt ve Batman için "sarı", Hakkari, Van ve Şırnak için "turuncu" alarm uyarısında bulunuldu.

        EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

        Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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