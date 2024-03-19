Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir kez daha teftişte: Topçu birliklerinin tatbikatını denetledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, topçu birliklerinin tatbikatını izledi. Kim, tatbikat kapsamında kullanılan nükleer kapasiteli çoklu roketatarların topçu birliklerinin "muharebe kabiliyeti"ni artıracağını belirtti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer kapasiteli çoklu roketatarların kullanıldığı topçu birliklerinin tatbikatını izledi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in denetlediği tatbikatta ateşlenen en az 6 roketin görüntülerini paylaştı.
Kim, tatbikat kapsamında kullanılan nükleer kapasiteli çoklu roketatarların topçu birliklerinin "muharebe kabiliyeti"ni artıracağını belirtti.
Kore Yarımadası'nda çıkabilecek bir savaş durumunda "Seul'ü yok edecek" askeri güce sahip olduklarını söyleyen Kim, savaşın Kuzey Kore "düşmanları için feci sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.
Diğer yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin fotoğraflarda gösterilenden daha fazla fırlatma gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kim, 15 Mart'ta da askerlerin düşman bölgesine saldırı simülasyonu yaptığı askeri tatbikatı izlemişti. Yayımlanan görüntülerde Kim'in kızı da yanında görülmüştü.
Diğer yandan Kim, ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine hediye ettiği lüks araçla kamuoyu önüne çıkmıştı.
Kim Jong-un geçen hafta da ülkesinin yeni geliştirdiği savaş tankı için düzenlenen tatbikata katılmış, burada yeni savaş tankını kullanmıştı.
*Haberin görselleri Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı ve AP tarafından servis edilmiştir.