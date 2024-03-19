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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir araya geldi

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'da kadınlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:26
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da kadınlarla bir araya geldi
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'da kadınlarla buluştu.

        Ayaydın, Bodrum'da bir restoranda kadınlarla bir araya geldiği toplantıda, seçildikleri takdirde Muğla'da kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacağını, belediyede kadın çalışan oranını 5 yıl içinde yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        1 Nisan'dan itibaren Muğla'da kadınlar için farklı bir dönemin başlayacağını belirten Ayaydın, "Öncelikle belediyede kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Şu an yönetim bizde olmadığı için kesin rakamlara sahip değilim. Ancak tahmin ediyorum ki toplam büyükşehir belediye çalışanları arasında kadın istihdam oranı yüzde 30'lar civarında. Yani her 100 çalışandan ancak 30'u kadın. Biz bu rakamı hızlı bir şekilde artıracağız. Bu da işe yeni alımlarda daha çok kadınları tercih edeceğiz anlamına geliyor." dedi.

        Aydın Ayaydın, kadınların istihdama daha çok katılmalarını istediklerini ifade ederek, onların geride bırakacakları çocukları için de kreşler yapacaklarını kaydetti.

        Muğla ve ilçelerinde yapacakları kreşlerin kar amacı gütmeyeceğini vurgulayan Ayaydın, kreş fiyatlarının, özel sektörün yaptığı kreşlerle yarışmayacağını, para kazanma gibi bir niyetlerinin olmayacağını aktardı.

        - "Şiddet gören kadına avukat desteği verilecek"

        Ayaydın, kadınlara yönelik diğer büyükşehir belediye projelerini de şöyle sıraladı:

        "Her şeyden önce şiddet gören ya da hukuki destek alma ihtiyacı hisseden kadınlarımız için büyükşehir belediyesinde bir hukuk bürosu kurulacak ve 2 avukat sadece bu konularla ilgilenecek. Bu konuyla bağlantılı olarak en az 4 ilçemizde sığınma evleri kurulacak. Kadın girişimciler, büyükşehir belediyesi tarafından desteklenecek. Kadınlarımız tarafından yapılan el emeği ürünler büyükşehir tarafından satın alınarak, özel günlerde misafirlerimize Muğlalı kadınlarımızın eserleri hediye edilecek."

        Aydın Ayaydın, Muğla ve ilçelerinde hem kadın istihdamına öncelik verileceğini hem de kadınların destekleneceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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