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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da korkunç olay! 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!- Güncel haberler

        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!

        Bursa'da, arkadaş grubuyla alkol aldıktan sonra gittikleri evde 16 yaşındaki C.Ç. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 37 yaşındaki İlker Sertel, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mahkemede ifade veren C.Ç., Sertel'in aldığı içkilerden içtiğini belirterek, "Kendimi kötü hissetince B.Ç. beni uyumam için yatırdı. Bu sırada, sadece İlker Sertel'in şort ile yanıma geldiğini hatırlıyorum. Sabah karnım ağrıyınca annem ile hastaneye gidince, cinsel istismara uğradığım ortaya çıktı" dedi. 2 çocuk babası Sertel ise C.Ç. ile kendi isteği ile ilişkiye girdiğini öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:51
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        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
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        Bursa'da olay, geçen yıl aralık ayında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. C.Ç. (16), arkadaşları Ç.U., B.Ç., Enes ve B.Ç.'nin ağabeyim diye tanıttığı İlker Sertel ile gezmek için Mudanya'ya gitti.

        GENÇ KIZI ARAÇLA EVİNE BIRAKTI

        DHA'da yer alan habere göre burada alkol alan C.Ç. ve arkadaşları sohbet etmek için B.Ç.'nin evine geçti. Evde, başı dönüp kendini kötü hisseden C.Ç. odaya geçerek uyumak istedi. Gece ağlayarak uyanan C.Ç.'yi, iddiaya göre, İlker Sertel otomobili ile Bursa'ya getirip evinin yakınında bıraktı.

        MUAYENEDE CİNSEL İSTİSMAR SAPTANDI

        C.Ç., cep telefonu ile annesini arayıp yardım istedi. Annesinin yönlendirmesiyle geceyi komşularında geçiren C.Ç., sabah geldiği evinde karnının ağrıdığını söyledi. Annesi tarafından özel hastaneye götürülen C.Ç.'nin yapılan kontrollerde cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

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        NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARDAN DAVA

        Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan İlker Sertel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda Sertel hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

        "BANA 19 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

        Sertel, mahkemedeki savunmasında, "Hakim bey iki kızım var. B.Ç olayın yaşandığı gün öğle saatlerinde beni aradı. Ç.U ve C.Ç. adında iki 'eskort' kız olduğunu söyleyip eğlenmeye gitmemizi önerdi. Bekar olduğum için kabul ettim. C.Ç. ve Ç.U. gerçekten normal değillerdi. Alkol aldıktan sonra eve geçtik. C.Ç. bana 19 yaşında olduğunu söyledi. Sonra gelip beni öptü. Kendi rızası ile ilişkiye girdik. Zorla bir şey yapmadım” dedi. Bipolar hastalığı olduğunu söyleyen Sertel, yaşanan bu olaydan sonra çok yıprandığını belirterek tahliyesini istedi.

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        "BENİ BİR ÇÖP GİBİ YOLUN KENARINA ATTILAR"

        Duruşmada psikolog eşliğinde ifade verirken anne ve babasının dışarı çıkmalarını isteyen C.Ç., İlker Sertel'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Mudanya'da eğlendikten sonra İlker Sertel, B.Ç. ve bizimle olan Enes isimli bir kişi ile B.Ç.'nin ilçedeki evine gidelim diye ısrar etti. Gittiğimizde bir şeyler olacağını anladım. Bir başka odaya geçerek telefonumu şarj etmek istedim. Bu sırada kendimi kötü hissedince B.Ç. yanıma gelerek beni yatağa yatırdı. O sırada İlker'in şort ile yanıma geldiğini hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yaklaşık bir saat sonra uyandım. Çok kötüydüm. Ağlayarak eve gitmek istedim. İlker kullandığı otomobil ile beni evimin yakınındaki okulun önüne çöp gibi attı.

        Araçta B.Ç. de vardı. Gecenin bir saatinde sokakta yalnız kalınca annemi cep telefonum ile aradım. Sabah kalkınca karnımda şiddetli ağrı vardı. Anneme beni doktora götürmesini söyledim. Özel hastaneye gittiğimizde cinsel istismara uğradığım ortaya çıktı. Sonra da polise gidip şikâyetçi olduk” dedi.

        C.Ç. ifadesinde olay günü içtiği iki şişe biranın içinde başka bir madde konulmuş olabileceğini de sözlerine ekledi. Mahkeme heyeti, İlker Sertel'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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