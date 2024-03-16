Ayaydın,15. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı gezdi

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Muğla'nın Milas ilçesinde 15'incisi düzenlenen Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını gezerek üretici ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Balçık mevkiinde TARİŞ'e ait alanda açılan fuara, 200'ün üzerinde firma katılıyor. Her yıl yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan fuara gelen bölgedeki çiftçiler yeni teknolojileri yakından görme fırsatı buluyor.

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın da fuar alanını gezerek firma sahipleri ile bir süre sohbet etti.

Özellikle yeni teknoloji traktörleri yakından inceleyerek bilgi alan Ayaydın, alandaki bir traktörün de direksiyonuna geçerek kontak çevirdi.

Fuar alanında bulunan stantları tek tek gezerek hem firma sahipleri hem de vatandaşları selamlayan Ayaydın, Milas'ın tarım sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bölgedeki fuar alanının ihtiyaca cevap veremediğini vurgulayan Ayaydın, vatandaşların ve firmaların da talepleri ile göreve gelmeleri durumunda ilçeye çok modern bir fuar alanı kazandıracaklarını dile getirdi.