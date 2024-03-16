Yalıkavakspor, Sport Lisboa E Benfica'yı ağırlayacak

HENTBOLEHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Portekiz'de Sport Lisboa E Benfica'ya 4 gol farkla 33-29 mağlup olan Yalıkavakspor yarın rövanş maçına çıkacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Yalıkavak, rövanşı en az 5 gol farkla kazanıp adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

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