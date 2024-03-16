Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yalıkavakspor, Sport Lisboa E Benfica'yı ağırlayacak

        HENTBOLEHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Portekiz'de Sport Lisboa E Benfica'ya 4 gol farkla 33-29 mağlup olan Yalıkavakspor yarın rövanş maçına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalıkavakspor, Sport Lisboa E Benfica'yı ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        HENTBOLEHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Portekiz'de Sport Lisboa E Benfica'ya 4 gol farkla 33-29 mağlup olan Yalıkavakspor yarın rövanş maçına çıkacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Yalıkavak, rövanşı en az 5 gol farkla kazanıp adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Eşinin ölümünde cinayetten yargılanan kadın ve kızı ile onun sevgilisine be...
        Eşinin ölümünde cinayetten yargılanan kadın ve kızı ile onun sevgilisine be...
        Fethiyespor sonuncu Uşakspor'u ağırlayacak
        Fethiyespor sonuncu Uşakspor'u ağırlayacak
        Bodrum FK kritik virajda
        Bodrum FK kritik virajda
        Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 34 göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 34 göçmen kurtarıldı
        CHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Aras, projelerini tanıttı
        CHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Aras, projelerini tanıttı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı