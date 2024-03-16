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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

        Şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Üç futbolcusundan bu müsabakada yararlanamayacak olan siyah-beyazlılarda Fernando Santos da 11'ini netleştirdi. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler ve Kara Kartal'ın muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:24
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

        2

        Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

        3

        Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

        4

        ÜÇ OYUNCU CEZALI

        Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak. Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, karşılaşmada görev yapamayacak.

        5

        Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin de Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        6

        MUHTEMEL 11

        MERT

        7

        ONUR

        8

        WORRALL

        9

        COLLEY

        10

        BAKTHTİYAR

        11

        AMARTEY

        12

        GEDSON

        13

        MUÇİ

        14

        RASHICA

        15

        CENK

        16

        SEMİH

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