Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i
Şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Üç futbolcusundan bu müsabakada yararlanamayacak olan siyah-beyazlılarda Fernando Santos da 11'ini netleştirdi. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler ve Kara Kartal'ın muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.
Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.
ÜÇ OYUNCU CEZALI
Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak. Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, karşılaşmada görev yapamayacak.
Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin de Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
MUHTEMEL 11
MERT
ONUR
WORRALL
COLLEY
BAKTHTİYAR
AMARTEY
GEDSON
MUÇİ
RASHICA
CENK