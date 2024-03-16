Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor

        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor

        Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Ekmekçi, Türkiye'de artış gösteren böbrek yetmezliği vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Prof. Dr. Ekmekçi, Türkiye'de son 15-20 yıldaki kronik böbrek yetmezliğinde artış olduğunu ifade etti.

        Gelişmiş ülkelerde de durumun aynı olduğunu aktaran Ekmekçi, "Obezite, günden güne artan ciddi bir problem artık. Bu hastalık, erişkin yaş değil çocukluk çağı hastalığı olmaya başladı. Böbrek yetmezliğinde, obezite önemli bir risk faktörü. Obezite ve şeker hastalığı arttıkça böbrek hastalıkları da artış gösteriyor. Az hareket ediyoruz, fast-food tüketimi çok arttı. Daha tuzlu ve yağlı besleniyoruz. Bu durum çocukları da erişkinleri de tüm yaş grup sağlığını etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        "ERKEN TANI İLERDE OLUŞABİLECEK BİRÇOK SORUNUN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"

        Ekmekçi, dünyada belli ülkelerde özellikle çocuklar için rutin idrar testleri yapıldığına dikkati çekerek, basit bir idrar testinin muhakkak tarama testi haline gelmesi gerektiğini aktardı.

        REKLAM

        Ekmekçi, "Yılda bir kere düzenli sağlık kontrolü yaptırdığımız gibi, böbrekler konusunda da bu yaklaşımı belirlemek gerekiyor. Çocuklarda böbrek yetmezliğinin nedenlerinden bir tanesi beta enfeksiyonudur. İşte bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen böbrek hasarı, çocuk yaşlarda böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor. Sağlık Bakanlığı, çocuklar için bazı testleri tarama yöntemi olarak zorunlu hale getirebilir. Böylece erken tanı ve tedavi şansı doğar. Erken tanı ileride oluşabilecek birçok sorunun önüne geçebilir." açıklamasında bulundu.

        Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!
        Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!

        "BÖBREK YETMEZLİĞİ ÇOK SAYIDA HASTALIĞA NEDEN OLUYOR"

        Ekmekçi, böbrek yetmezliğinin çok sayıda rahatsızlığa neden olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Böbreklerimizin, temel olarak sıvı elektrolit dengesini sağlamanın dışında aynı zamanda çok bilinmeyen bir görevi de kan yapımıdır. Bu nedenle, böbrek yetmezliği olan hastalarda kan yapımı fonksiyonu bozulduğu için biz anemi de görebiliyoruz. Ayrıca böbrekler tansiyonu temel olarak düzenleyen organlardan bir tanesidir. Bu nedenle, böbrek hastalıklarında biz tansiyon problemlerini de görebiliyoruz. Böbreklerin bir diğer görevi hormon üretimi ve salgılanmasıdır. Yine böbreklerin D vitamini ve kemik metabolizmasında da önemli görevleri vardır. Böbrekler, yoğun damarsal yapıya sahip organlardır. Dolayısıyla kalp damar sistemiyle ilgili problemler böbrekleri direkt olarak etkileyebiliyor. Özellikle böbrek sağlığı konusunda hastalara kalp damar sağlığındaki önerilere paralel birtakım öneriler söylüyoruz. Kilo almamaları, egzersiz yapmaları, tansiyon sorunları varsa düzenli bir nefroloji veya kardiyoloji, iç hastalıkları takibine girmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Böbrek sağlığı bir şekilde kalp damar sağlığıyla eş değer gidiyor."

        "SAĞLIKLI BÖBREK İÇİN YETERLİ MİKTARDA SU İÇİLMELİ"

        Sağlıklı bir böbrek için yeterli miktarda su içilmesi gerektiğini vurgulayan Ekmekçi, "Bol su içmenin faydalı olacağı hakkında yanlış bir bilgi var. Bol su içmenin birebir böbrek sağlığıyla çok yakın bir ilişkisi yoktur. Bol su içilmesi gereken durumlar özel durumlar. Örneğin, o sırada aktif bir idrar yolu enfeksiyonunuz varsa veya böbreklerden kanala düşmüş bir taş varsa biz hastalara bol su içmelerini önerebiliyoruz. Genel olarak bizim önerimiz yeteri kadar su içilmesi. Bunun için net bir rakam vermek çok doğru değil. Çünkü, 1.60 boyunda 50-55 kiloluk bir kadınla, 1.90 boyunda 100 kiloluk bir erkeğin su ihtiyacı aynı değildir. Dolayısıyla, ikisinin aynı miktarda su içmesini önermemek lazım" ifadelerini kullandı.

        "TANSİYON KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNİN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİRİ"

        Ekmekçi, böbrek ve kalp arasında dolaylı bir ilişki olduğuna dikkati çekerek, "Böbrekler, damarsal yapısı zengin olduğu için tansiyon şeker hastalığından da ciddi şekilde etkilenebiliyorlar. Çünkü tansiyon hastalığı, temel olarak vücudun damar sistemini bozarak uzun dönem olumsuz etkilerini gösteren bir hastalık. Tansiyon aynı zamanda Türkiye'deki kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri. Özellikle kontrol altında olmayan tansiyon, böbrek sağlığı için bir risk faktörüdür" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar