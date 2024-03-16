Bodrum'da 37 kaçak göçmen yakalandı, 34 kaçak göçmen kurtarıldı,

Ekipler aynı tarihte saat 07.15’te Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 5’i çocuk, 34 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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