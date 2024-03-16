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        Bodrum'da 37 kaçak göçmen yakalandı, 34 kaçak göçmen kurtarıldı,

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:37 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:40
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        Bodrum'da 37 kaçak göçmen yakalandı, 34 kaçak göçmen kurtarıldı,
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Mart saat 06.20'de Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 3’ü çocuk, 37 kaçak göçmeni yakaladı.

        Ekipler aynı tarihte saat 07.15’te Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 5’i çocuk, 34 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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