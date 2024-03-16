Kayseri'de olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Fırıncı Lütfullah Tüysüz (34) ile aynı sokakta oto yıkamacı olan Osman Tüşümel (61) arasında tartışma çıktı.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarını çekip, birbirine ateş etti. Osman Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Osman Tüşümel otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

BELİNDEN İKİ SİLAH ÇIKARDI Bu arada çatışma güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Osman Tüşümel'in fırına geldiği, bu sırada Lütfullah Tüysüz'ün masada oturduğu görüldü. İçeride dolaşan Tüşümel dışarı çıktı, kısa süre sonra tekrar fırına girip Tüysüz'e doğru yönelerek belinden 2 tabanca çıkararak ateş etti.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA Lütfullah Tüysüz'ün de belinden çıkardığı silahla karşılık verdiği ve Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı da görüntülerde yer aldı. Bu sırada fırından ekmek alan bir kişinin hızla dışarı doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

PANİK ANLARI KAMERADA Görüntülerde, çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan abla ve kardeşinin ise panik yaşadığı, ablanın erkek kardeşine sarılıp, masanın altına saklanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Cinayet şüphelisi Tüysüz’ün ise Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonu ile uğraştığı görüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Lütfullah Tüysüz, 13 Mart'ta taburcu edilip emniyete götürüldü. Tüysüz, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.