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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın yeğenleri konuştu: Mirasın peşinde değiliz

        Kadir İnanır'ın yeğenleri konuştu: Mirasın peşinde değiliz

        Kadir İnanır'ın yeğenleri Cevahir Önder ve Hüseyin Önder, usta oyuncunun vefatının ardından gündeme gelen miras tartışmalarına yanıt verdi. Konunun dışında kalmak istediklerini vurgulayan Önder kardeşler, "Mirasın peşinde değiliz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        "Mirasın peşinde değiliz"

        26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vasiyeti günlerdir tartışma konusu oldu. İnanır'ın geçtiğimiz hafta perşembe günü vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30'a ertelendi. İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak ise geçtiğimiz günlerde usta oyuncunun mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığını duyurdu.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kadir İnanır'ın yeğenleri Cevahir Önder ve Hüseyin Önder, 'Terzi Fikri' oyununun ardından açıklamalarda bulundu. İkili, ilerleyen süreçte Kadir İnanır'ın hayatını tiyatroya taşıyabileceklerini belirtti.

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        "AİLEDEN İZİN ALMAMIZ GEREKİR"

        Kadir İnanır'ın hayatının tiyatroya uyarlanması hakkında konuşan Cevahir Önder, "Fikir oluşturmak için zamana ihtiyacımız var. Ayrıca hayattayken kendisiyle bu konuyu konuşmuştuk. Kendisi de bundan çok memnun olmuştu. Bundan sonra yapacağımız her şey için aileden izin almamız gerekiyor. İnşallah onlar da buna sıcak bakarlar" dedi.

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        "HUKUKİ GÖREVİMİZ İÇİN ADLİYEYE GİTTİK"

        Miras tartışmalarının dışında kalmak istediklerini vurgulayan Cevahir Önder, "Biz bunun hiçbir şekilde oyunumuzun önüne geçmesini istemiyoruz. Bir; bu bir aile meselesidir. İki; bu herkesin hakkıdır. Bizim orada bulunmamızın nedeni de hukuki görevimizi yerine getirmekti. Eve tebligat geldiğinde bunu öğrendim. Ben mahkemeye Türk vatandaşı olarak hukuki görevimi yapmak için gittim. Gitmeyebilirdim, avukat gönderebilirdim ama bütün aile gidiyordu, biz de gittik. Ancak bu konu çok farklı yerlere çekildi" diye konuştu. Önder ayrıca, aile terbiyeleri gereği dayılarının hayat arkadaşı Jülide Kural'a her zaman saygı duyduklarını ekledi.

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        Jülide Kural ve Kadir İnanır
        Jülide Kural ve Kadir İnanır

        "LEVENT BEY'İN TEPKİSİ ANLIKTI"

        Levent İnanır'ın açıklamalarını değerlendiren Cevahir Önder, "Bazı tepkileri olmuş olabilir. Ancak ben bunu anlık bir tepki olarak görüyorum. Onun da genel olarak böyle düşündüğüne inanmıyorum" dedi.

        Mirasın Jülide Kural'a bırakılması ihtimaline ilişkin ise "İstediğine bırakabilir. Bu onun hakkıdır. Hukuken ne olacaksa hukuk ortaya koyacaktır. Biz de bunun üzerine bir şey söyleyemeyiz" yanıtını verdi.

        Miras konularının gündemlerinde yer almadığını belirten kardeşler, odağın 'Terzi Fikri' oyununda kalmasını istediklerini söyledi.

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