Hande Erçel, 8 Hollywood yıldızını geçti

• BURAK ÖZÇİVİT

Takipçi Sayısı… 25.1 milyon

• MURAT BOZ

Takipçi Sayısı… 11.4 milyon

• KEREM BURSİN

Takipçi Sayısı… 11.2 Milyon

• CAN YAMAN

Takipçi Sayısı… 10.6 milyon

• ARAS BULUT İYNEMLİ

Takipçi Sayısı… 10.4 milyon

• ÇAĞATAY ULUSOY

Takipçi Sayısı… 10 milyon

• BARIŞ ARDUÇ

Takipçi Sayısı… 7 milyon

• CEM YILMAZ

Takipçi Sayısı… 5.7 milyon

• ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Takipçi Sayısı… 5.3 milyon

• KIVANÇ TATLITUĞ

Takipçi Sayısı… 4.6 milyon