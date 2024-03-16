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        Haberler Magazin Hande Erçel, 8 Hollywood yıldızını geçti - Magazin haberleri

        Hande Erçel, 8 Hollywood yıldızını geçti

        Hande Erçel, 8 Hollywood yıldızından daha çok takip ediliyor. Türkiye'de ise en çok takip edilen oyuncu ünvanına sahip. Türkiye'de ve dünyada en çok hangi oyuncular takip ediliyor?

        Giriş: 16.03.2024 - 00:17 Güncelleme: 16.03.2024 - 00:55
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        1

        Zamanımızın vazgeçilmezlerinden; sosyal medya.
        Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Meltwater'ın Temmuz 2023 Dijital Dünya raporuna göre, 2023 nüfusu; 85 milyon 372 bin olan Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 67.5'i sosyal medya kullanıyor.

        2

        2023'ün ilk yarısında en fazla kullanıcı kazanan sosyal medya mecrası Instagram oldu. 2023 başında 48.6 milyon olan Instagram kullanıcılarının sayısı, Temmuz 2023'te; 7.1 milyon artarak 55.7 milyona ulaştı.

        3

        Peki 8 milyar 45 milyon nüfusa sahip dünya genelinde durum nedir?
        Dünyada sosyal medya kullanıcılarının sayısı; 5 milyar 40 milyon.
        Instagram'ı kullanan kişi sayısı ise; 1 milyar 600 milyon.

        4

        Küresel şöhrete sahip birçok ünlü oyuncu, Instagram'ı son derece aktif bir şekilde kullanırken birçok ünlü oyuncunun hesabı bile yok.

        Sosyal medya demek, elbette biraz da takipçi sayısı demek...
        Peki hangi ünlü oyuncunun kaç takipçisi bulunuyor?
        Dünyada bu rekor; kariyeri boyunca 100 yapımda kamera karşısına geçen 'The Rock Ring' lakaplı Dwayne Johnson'a ait.

        5

        Türkiye'de ise rekor, Hande Erçel'de bulunuyor.
        Oyunculuk kariyerine; 2014'te başlayan Hande Erçel, 10 yılda 10 yapımda rol aldı.
        Hande Erçel'in takipçi sayısı, en çok takipçi sayısına sahip 10 küresel şöhretli kadın meslektaşı arasında 8'inden daha fazla. Erçel'i geçen iki kişi ise Emma Watson ile Jennifer Aniston.

        6

        Hangi ünlü oyuncunun kaç takipçisi bulunuyor?

        7

        • BURAK ÖZÇİVİT
        Takipçi Sayısı… 25.1 milyon
        • MURAT BOZ
        Takipçi Sayısı… 11.4 milyon
        • KEREM BURSİN
        Takipçi Sayısı… 11.2 Milyon
        • CAN YAMAN
        Takipçi Sayısı… 10.6 milyon
        • ARAS BULUT İYNEMLİ
        Takipçi Sayısı… 10.4 milyon
        • ÇAĞATAY ULUSOY
        Takipçi Sayısı… 10 milyon
        • BARIŞ ARDUÇ
        Takipçi Sayısı… 7 milyon
        • CEM YILMAZ
        Takipçi Sayısı… 5.7 milyon
        • ENGİN ALTAN DÜZYATAN
        Takipçi Sayısı… 5.3 milyon
        • KIVANÇ TATLITUĞ
        Takipçi Sayısı… 4.6 milyon

        8

        • DWAYNE JOHNSON
        Takipçi Sayısı...         397 milyon
        • WILL SMITH
        Takipçi Sayısı... 65.8 milyon
        • LEONARDO DICAPRIO
        Takipçi Sayısı… 62.1 Milyon
        • ROBERT DOWNEY JR.
        Takipçi Sayısı… 56.9 Milyon
        • JASON STATHAM
        Takipçi Sayısı… 41.8 Milyon
        • HUGH JACKMAN
        Takipçi Sayısı… 31.9 Milyon
        • MARK WAHLBERG
        Takipçi Sayısı... 29.4 milyon
        • JOHNNY DEPP
        Takipçi Sayısı… 28.7 Milyon
        • ARNOLD SCHWARZENEGGER
        Takipçi Sayısı… 26.2 Milyon
        • ADAM SANDLER
        Takipçi Sayısı... 21.6 milyon

        9

        • HANDE ERÇEL
        Takipçi Sayısı… 32.1 milyon
        • DEMET ÖZDEMİR
        Takipçi Sayısı… 16.2 milyon
        NESLİHAN ATAGÜL
        Takipçi Sayısı... 14.1 milyon
        • FAHRİYE EVCEN
        Takipçi Sayısı… 13.7 milyon
        • SERENAY SARIKAYA
        Takipçi Sayısı… 10.5 milyon
        • AFRA SARAÇOĞLU
        Takipçi Sayısı… 9 milyon
        • ELÇİN SANGU
        Takipçi Sayısı… 8.7 milyon
        MERYEM UZERLİ
        Takipçi Sayısı... 7.6 milyon
        ASLI ENVER
        Takipçi Sayısı... 6.6 milyon
        • AYÇA AYŞİN TURAN
        Takipçi Sayısı… 6.6 milyon

        10

        • EMMA WATSON
        Takipçi Sayısı...         75.3 milyon
        • JENNIFER ANISTON
        Takipçi Sayısı… 45.3 milyon
        • EMILIA CLARKE
        Takipçi Sayısı... 28.2 milyon
        • MEGAN FOX
        Takipçi Sayısı... 21.7 milyon
        • JESSICA ALBA
        Takipçi Sayısı... 20.6 milyon
        • KATE HUDSON
        Takipçi Sayısı… 18 milyon
        • DREW BARRYMORE
        Takipçi Sayısı… 17.6 milyon
        • ANGELINA JOLIE
        Takipçi Sayısı... 15.3 milyon
        • JULIA ROBERTS
        Takipçi Sayısı... 12.3 milyon
        • NICOLE KIDMAN
        Takipçi Sayısı... 10.1 milyon

        #Hande Erçel
        #Dwayne Johnson
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