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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu fikstür bekliyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu fikstür bekliyor!

        UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Ligde zirve yarışı kıran kırana sürerken Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler nisan ayında iki derbi iki de çeyrek final müsabakasına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:15
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        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor.

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, nisan ayında yedi kritik maça çıkacak.

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        İşte Fenerbahçe'yi nisan ayında bekleyen maçlar:

        3 NİSAN | FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR

        4

        7 NİSAN | GALATASARAY - FENERBAHÇE

        5

        11 NİSAN | OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE

        6

        14 NİSAN | FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE

        7

        18 NİSAN | FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS

        8

        21 NİSAN | SİVASSPOR - FENERBAHÇE

        9

        28 NİSAN | FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

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