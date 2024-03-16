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        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim askeri tatbikatları kızıyla izledi

        Kuzey Kore lideri Kim askeri tatbikatları kızıyla izledi

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kızıyla birlikte düşman bölgesine sızma operasyonu simülasyonun yapıldığı askeri tatbikatı izledi. Diğer yandan Kim, ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine hediye ettiği lüks araçla kamuoyu önüne çıktı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:00
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        Kore Merkezi devlet ajansı (KCNA) , Kuzey Kore lideri Kim Jong Un dün askerlerin düşman bölgesine saldırı simülasyonu yaptığı askeri tatbikatı izledi. Ajansın yayınladığı fotoğraflarda Kim'in kızı da yanında görüldü.

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        Paraşütle atlama eğitimi, Perşembe günü sona eren yıllık 11 günlük Güney Kore-ABD askeri tatbikatlarına yanıt olarak, Kim'in son günlerde denetlediği bir dizi askeri tatbikatın sonuncusu olarak düşünülüyor.

         

         

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        Kim, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatlarını tehdit olarak görüyor.

        KCNA, Kim'in tatbikatları izledikten sonra orduya gelecekteki eğitimleri daha yoğun bir şekilde yürütmesini ve savaşa tam hazırlık yapmasını emretti.

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        PUTİN'İN HEDİYE ETTİĞİ ARAÇLA İLK DEFA GÖRÜLDÜ

        Diğer yandan Kim, ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine hediye ettiği lüks araçla kamuoyu önüne çıktı. Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong, bunun Rusya'yla gelişen ilişkilerin bir işareti olduğunu söyledi.

          

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        KİM SAVAŞ TANKINI KULLANMIŞTI

        Kim Jong-un geçtiğimiz günlerde de ülkesinin yeni geliştirdiği savaş tankı için düzenlenen tatbikata katılmış, burada yeni savaş tankını kullanmıştı.

         

         

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        KCNA, eğitimle ordunun savaş kabiliyetinin ölçüldüğünü, yeni tip ana muharebe tankının da denendiğini bildirdi. Kim, yeni tankı "dünyanın en güçlüsü" diye niteledi.

         

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        ABD VE GÜNEY KORE'DEN TATBİKAT

        ABD ve Güney Kore, "Özgürlük Kalkanı" adlı ortak tatbikata 4 Mart'ta başlamıştı. 11 gün süre tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirildi. 

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #kuzey kore
        #Kim Jong Un
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