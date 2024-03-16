İsrail Refah'a saldırı planını onaylamıştı! Gazze'ye saldırılar gece boyu sürdü
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyu sürdü. Taraflar arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken, İsrail dün Refah'a saldırı planını onaylandığını duyurdu
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.
CAN KAYBI 31 BİNİ GEÇTİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.
İSRAİL REFAH'A SALDIRI PLANINI ONAYLADI
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığını duyurmuştu.
Yapılan açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." ifadesi kullanılmıştı.
Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.
Hamas, yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.
BM'DEN UYARI
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." uyarısında bulundu.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.