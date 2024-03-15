Netanyahu onayladı: İsrail, Refah'a saldıracak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bugünkü savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor" denildi.

Netanyahu'nun Hamas'ın İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddettiği belirtilen açıklamada, ayrıca İsrail'in, "güvenlik kabinesi İsrail'in tutumunu görüştükten sonra" ateşkes anlaşmasını müzakere etmek üzere Katar'a bir heyet gönderileceğine yer verildi.

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REFAH'A SALDIRI

Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.