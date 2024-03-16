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        Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor ile üçüncülük mücadelesine giren siyah-beyazlılar iki maç aradan sonra galibiyete uzanmak istiyor. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın 46, Antalyaspor'un ise 38 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.03.2024 - 19:24 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:40
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor.

        SAAT: 20.30

        HAKEM: Burak Pakkan

        STAT: Tüpraş Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Emrecan Terzi, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Van de Streek, Larsson, Buksa

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

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        Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

        BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ OYUNCU CEZALI

        Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak.

        Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, bu karşılaşmada görev yapamayacak.

        Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin de Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        SERGEN YALÇIN, DOLMBAHÇE'YE DÖNÜYOR

        Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.

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        Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.

        Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Antalyaspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (3B 2M), lig tarihinde taraftarı önünde daha uzun bir galibiyet hasretini sadece Fenerbahçe (9 maç), Galatasaray (7 maç) ve Trabzonspor (8 maç x1 & 6 maç x2) karşısında yaşadı.
        • Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Antalyaspor, lig tarihinde siyah-beyazlıları iki maçta da yendiği bir Süper Lig sezonu yaşamadı (27 sezon).
        • Fernando Santos'un göreve başladığı 20'nci haftadan bu yana Çaykur Rizespor ve Samsunspor ile birlikte en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan takım olan Beşiktaş (4 maç), iki puan kaybını da (0-0 vs Adana Demirspor & 0-1 vs Galatasaray) gol atamadığı mücadelelerde yaşadı (3G 1B 1M).
        • İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçının dördünü kaybeden Antalyaspor (2G), daha önceki 17 ziyaretinde yaşadığı mağlubiyet sayısını tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya (4G 8B 5M).
        • Süper Lig'de oynadığı son iki maçı gol atamadan kaybeden Beşiktaş (0-2 vs Gaziantep FK & 0-1 vs Galatasaray), bu şekilde üst üste üç mağlubiyet aldığı son dönemi Ocak-Şubat 2012'de geçirdi.
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