Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI YAYIN Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor ile üçüncülük mücadelesine giren siyah-beyazlılar iki maç aradan sonra galibiyete uzanmak istiyor. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın 46, Antalyaspor'un ise 38 puanı bulunuyor

Habertürk / AA Giriş: 16.03.2024 - 19:24 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:40 facebook

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