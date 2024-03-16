Böyle son görülmedi: Beşiktaş penaltından bulduğu gol iptal edildi! Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı maçta uzatma dakikalarında penaltı ile skoru 2-2'ye eşitledi. Rashica, topa iki kez dokunduğu için gol geçersiz sayıldı ve maç sona erdi. Antalyaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı

Habertürk Giriş: 16.03.2024 - 22:57 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:57 facebook

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