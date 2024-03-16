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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Böyle son görülmedi: Beşiktaş penaltından bulduğu gol iptal edildi! - Beşiktaş Haberleri

        Böyle son görülmedi: Beşiktaş penaltından bulduğu gol iptal edildi!

        Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı maçta uzatma dakikalarında penaltı ile skoru 2-2'ye eşitledi. Rashica, topa iki kez dokunduğu için gol geçersiz sayıldı ve maç sona erdi. Antalyaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 22:57 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:57
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        Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği maçın son anlarında inanılmaz bir olay yaşandı.

        Son anlara 2-1 geride giren Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, uzatma dakikalarında kazanılan kornerde rakip ceza sahasına girdi ve gelen ortada kafayı vurdu. Mert'in vuruşu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

        Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Beşiktaş, 90+10'da VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Milot Rashica, skoru 2-2'ye getirdi.

        Antalyasporlu futbolcular ve kaleci Helton, bu penaltıya itirazda bulundu.

        Hakem Burak Pakkan, Rashica'nın penaltıda topa iki kez müdahalede bulunduğunu işaret ederek penaltıyı iptal etti.

        Antalyaspor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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