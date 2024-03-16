Eski Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya'daki başkanlık seçimleri sırasında oy kullanma kabinlerini ateşe vermeye ve oy sandıklarına boya dökmeye çalışan protestocuların 'ülkenin düşmanlarına yardım eden hainler' olduğunu söyledi.

Medvedev, Telegram paylaşımında Ukrayna saldırılarına atıfta bulunarak, "Bu, bugün şehirlerimizi bombalayan soysuzlara doğrudan yardımdır" dedi.

Dün, oy verme merkezindeki seçim sandığına yaklaşan bir kadın, sandığın içerisine boya dökmüştü.

Rusya genelinde halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci gününde oy kullanıyor. Rusya'da oy kullanma süreci 3 gün sürüyor.

Rusya'da muhalifler, Putin'den ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan memnun olmadıklarını göstermek için protesto olarak yarın öğlen saatlerinde sandık başına gidecek.

Dışişleri: Ukrayna'nın terörist faaliyetleri

Rusya, Ukrayna'yı Batı'dan daha fazla yardım ve silah alabilmek için Rusya'daki başkanlık seçimleri sırasında "terörist faaliyetleri" arttırmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kiev'deki yozlaşmış rejimin, Batılılara etkinliğini göstermek ve daha fazla mali yardım ve ölümcül silah için yalvarmak amacıyla Rusya'da devam eden başkanlık seçimleriyle bağlantılı olarak terörist faaliyetlerini yoğunlaştırdığı açıktır" denildi.