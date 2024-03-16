Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gazetecilerle ralli aracı kullandı

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı ve Türkiye Ralli Şampiyonu Serkan Yazıcı, 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. Ayağı "Marmaris Ege Rallisi" öncesinde, gazetecilere ralli heyecanı yaşattı.

Yazıcı, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisi dağlarında 22-24 Mart tarihlerinde yapılacak 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. Ayağı "Marmaris Ege Rallisi" öncesinde, ralli aracı kullandı.

Daha önce 4 kez Türkiye Ralli Şampiyonu unvanını elde eden Yazıcı, kullandığı ralli aracıyla ilçede görev yapan gazetecilere toprak etapta heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Yazıcı'nın kullandığı ralli aracındaki gazeteciler, yükselen adrenalinleriyle yaşadıkları heyecanı birbirleriyle paylaştı.

Marmaris'in Türkiye Rallisi ve Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yazıcı, "Gazetecilerimiz ralli yarışlarını çekiyorlar, haber yapıyorlar. Ancak neyi haber yaptıklarını bilsinler, yaşasınlar istedim. Basın çalışanlarımıza küçük bir hediye verdim diyelim. Yarın da sanayide çalışan 15 gencimize de bu heyecanı yaşatacağız. Hepsini sanayi ziyaretimde ben kendim seçtim, araba tamiri yapıyorlardı. İki gün de benim için güzel bir aktive olacak. İnşallah yarışta güzel geçer ve dünya ralli şampiyonasını yeniden Marmaris'e getirebiliriz." dedi.

Ralli pilotluğunun zorluğuna dikkati çeken Yazıcı, "Bu çok ağır bir konsantrasyon isteyen zor bir iştir. Yanıma binen gazetecilerimiz bizzat gördüler, hiç hatayı kabul etme şansı yok. Öyle topu kaybettim, bir daha alayım yok burada. Bir şansın var. Belediye başkanlığında da etaplardaki gibi hızlı olacağım kesin. Hızlı da olmak lazım. 5 seneyi çok hızlı geçirmek, yatarak kalkarak geçirilecek seneler değil. İnşallah Marmaris'in hak ettiği eserleri Marmaris'e kavuşturacağız." diye konuştu.

Gazeteci Murat Arıkan ise yıllardır yarışlara katılıp ralli araçlarının görsellerini çektiğini, ilk kez aracın içinde bu adrenalini yaşadığını belirterek "İlk defa Serkan Yazıcı'nın sayesinde ralli aracına bindim. Çok heyecan verici. Özellikle viraj bölümleri heyecan verdi. Kendisine bu heyecanı yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Burcu Turgut da çok güzel, heyecan ve keyifli bir sürüş yaşadığını dile getirerek kendisine bu imkanı sağlayan Serkan Yazıcı'ya teşekkür etti.