Ambulans uçak, 2 günlük İnci bebek için havalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce 35 haftalık olarak dünyaya gelen İnci bebeğe, konjenital kalp hastalığı tanısı konuldu. Tedavisi için İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilen İnci bebek için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talep edildi. İnci bebek, Bodrum-Milas Havalimanı'na inen uçakla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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