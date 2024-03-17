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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur: Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur: Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz

        Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar yaptı. Erden Timur, Ali Koç'un iddialarına cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 19:52 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:52
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        Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

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        "BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

        "Şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maçtı. Geriye düştükten, oenaltı kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Bu inanmışlığın göstergesi. Biz bu sene şampiyon olacağız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum."

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        "GALATASARAY FİNALLERİN TAKIMI"

        "Galatasaray finallerin takımı. Şampiyonluk yarışına önde girince önde bitiriyor hep. Bu tarihi bir istatistik. Bu sene tekrar edecek inşallah. İnanmışlık çok büyük. Şampiyonluktan sonra söylemiştim, insanlara bu mesajı vermek. Spor bu. Çok fazla manipülasyon var. Çok fazla yanlış yapılıyor. İnsanın dayanacak gücü kalmıyor, yanlışlıklardan bahsediyorum. Bundan beslenenler için müthiş bir motivasyon. Çünkü o nefretten, ayrışmadan beslenen insanlar için inanılmaz keyif. Onun cenneti, o nefreti aşılamak, o nefreti her yere yaymak. Bizler için dayanılacak bir şey değil."

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        "GÜNDEMDE SEÇİM YOK"

        "Bizim gündemimizde seçim yok. Seçimin 's'sini konuşmadık. Şampiyonluğa yürüyoruz. Tek umrumuzda olan bu. Mayısta umrumuzda olan tek şey şampiyonluk. Başka hiçbir şey konsantrasyonumuzu bozamaz. Gözümüzü dikmişiz. Damarlarımıza kadar, tüm benliğimizle, her şeyimizle şampiyonluktayız. Seçim konuşana kulağımı kapatıyorum. Seçim diyene kafamı çeviriyorum. Biz şampiyonluğa yürüyoruz. Kim seçim konuşuyorsa Galatasaray'ın yanında değil karşısındadır. Biz şampiyon olacağız. Başka hiçbir yolu yok. Sonuna kadar inanıyoruz. Haklı olduğumuz için. Hakkı sonuna kadar savunduğumuz için olacağız."

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        "FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL EDİYORUZ"

        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz! Yabancı hakem olsun! Buyursun olsun. İçeride Okan Hoca'ya söyledim. Robot hakem olsun, varsın robot hakem olsun. Hiç sorun yok. Otomatik, robot, yabancı olsun. Kabul ediyoruz. Ama siz yabancı hakemlerin evine giderseniz, çocuğunu tehdit ederseniz, AVM'de fotoğrafını çekerseniz, etrafını sararsanız yine olmaz! Aylardır söylüyoruz. Madem ki yabancı hakemin, saniyedeki görüşünü, kararının adil olduğunu düşünüyoruz. 3 tane yabancı hakem seçelim, sonuç neyse başımızın üstüne! 15 aydır söylüyorum. Hiç karşılık alamadım. Tüm maçların hepsini izlesin hakemler. Yabancı hakem olunca Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor ya..."

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        "10 SENEYİ İNCELESİNLER"

        "Tüm 10 seneyi incelesinler. Bu seneden başlasın bu hakemler, basit hata, fazla faul, basit penaltı, seni kazandıran hata, 1-0 gerideyken hata. Her şeye baksın yabancı hakemler, 3-5 yabancı hakem seçelim, 1 saniyede incelediğini doğru buluyor ya Ali koç ve Fenerbahçe, haftalarca incelesinler, sonuç neyse başımızın üstüne. Kabul ederlerse biz de kabul ediyoruz. Teraziden kaçan hırsızdır derken bunu kastetmiştim. Sen madem ki haksızlık yapıldığını düşünüyorsun, dersin ki hakeme gidelim dersin. Deftere bakalım. Deftere bakmaktan kaçıyorsan savında haklı değilsin, toplumu manipüle ediyorsun. Toplumu manipüle etmemek için geri kalanını doğruya yönlendirmek için seçelim 5 hakem. Şimdiye kadar hep haksız kazandığını, şampiyon olamadıysa da zaten çok haksızlık yapmasına rağmen kazanamadığını kabul ediyordur. Hepsine tek tek bakılsın. Ne sonuç çıkıyorsa kabul. Bağımsız olarak kabul. Onun dışında her hakem olur, robot hakem bile olur. Robot hakem daha iyi olur."

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        "YANLIŞ BİR ŞEY YAPIYORSUN"

        "Annesine, babasına baskı yapamazsın, sosyal medyadan kumpas kuramazsın, robot hakemin evine insan yollayamazsın, robot hakem yumruk atamazsın, robot hakemi AVM'de çeviremezsin. Bunları yaşıyoruz. Bu haksızlıklar, sonuca varmayacak. Tekrar ediyorum, çağrıda bulunuyorum. Her maç yabancı hakem gelsin hiç fark etmez. Türk hakemlerinden daha iyi anlamına gelmiyor bu. Bize acayip haksızlık yapılıyor, çok büyük haksızlık yapılıyor. Yabancı hakemlerin geçmişe bakması da kabul edilmiyorsa, kimse çıtını çıkarmayacak. Gel röntgeni çekelim diyoruz. Röntgenden kaçıyorsan iddianda yanlış bir şey yapıyorsun."

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        SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

        "Süper Kupa'da güzel bir maç olsun. Taraftar arasında dostluk olsun. İnşallah hiç olay olmasın. Taraflar birbirine ne diyor? Biz kayrılıyoruz, siz kayrılıyorsunuz, haksız şampiyon oluyorsunuz... Bu açıklığa kavuşsun, ne güzel. Sonuç neyse kabulümüz. Bu işlerin gerilmemesi lazım. Konuşmamın en birinci sebebi, bu sabah bizim vakıftan mesaj aldım. Depremi unuttuk. Oraya duyarlı olmamız lazım."

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        YENİ SÖZLEŞMELER

        "Torreira ve Barış Alper ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Nando ile anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık. Abdülkerim ile de anlaştık. Kaan Ayhan ile de bitmek üzere. Hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli. Bu oyuncuların hepsi değerli işler yapıyorlar. Kerem çok ciddi kaptanlık yapıyor, mücadele veriyor. Berkan geldi sonradan, herkese enerji verdi. Dries bu yaşta neler yapıyor. Çok ciddi kenetlenme var. O kadar mutluyum ki... Sonuçtan ötürü de değil. Bu insanların güzel kalplerinden ötürü çok mutluyum."

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