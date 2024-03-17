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        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile çetin bir mücadele veren sarı-lacivertliler zorlu Trabzon deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor ise son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:46
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        Dev maçta ilk gol geldi
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        13' Fred

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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 20.30

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Edin Visca, Pepe, Trezeguet, Enis Destan

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

        Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla 2. sırada giriyor.

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        Ev sahibi Trabzonspor ise son haftalarda formda bir grafik çiziyor. Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Abdullah Avcı'nin öğrencileri son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak ligdeki üçüncülük yarışında yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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        FENERBAHÇE’NİN BU SEZONKİ DEPLASMAN KARNESİ GÜVEN VERİYOR

        Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Ligde oynadığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, seriyi Trabzonspor maçında da sürdürüp şampiyonluk hedefinde önemli bir adım daha atmak istiyor.

        SON 7 TRABZON DEPLASMANINDA 1 GALİBİYET

        Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde etti. 6’sı Süper Lig, 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 7 maçta bordo-mavili ekip 5 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzon’daki son galibiyetini Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun 27’nci haftasında rakibini 1-0 mağlup ederek almıştı.

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        9 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

        ● Bu sezon Fenerbahçe'ye konuk olduğu Süper Lig maçını 3-2 kazanan Trabzonspor, 2001 senesinden bu yana sarı-lacivertlileri üst üste iki kez mağlup edemiyor. Karadeniz ekibinin bu rekabette lig dublesi yaptığı son sezon 1990/91'di.

        ● Trabzonspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, bu deplasmanda üst üste 3+ mağlubiyet aldığı son süreci Eylül 1998-Aralık 2001 arasında yaşadı (4 maç).

        ● Abdullah Avcı'nın göreve döndüğü 23 Ekim 2023'ten bu yana Süper Lig'de Galatasaray (53) ve Fenerbahçe'nin (49) ardından en fazla puan toplayan takım Trabzonspor (37; 11G 4B 6M).

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        ● Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, üst üste daha fazla dış saha galibiyeti aldığı son süreçte lig tarihinin en uzun serisini yakaladı (Ocak-Ekim 2011 arasında 12 maç).

        ● İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Trabzonspor (1G), daha önceki 18 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı (9G 8B 1M).

        ● Bu sezon deplasmanda oynadığı 14 Süper Lig maçının 13'ünü kazanan Fenerbahçe, kulüp tarihinde daha fazla dış saha galibiyeti aldığı tek sezonu 2020/21'de geçirdi (14).

        ● Süper Lig'de bu sezon ilk golü yediği maçlardan en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (19; 6G 1B 1M). Açılışını yaptığı 17 karşılaşmanın 14'ünden galip ayrılan Trabzonspor (1B 2M), bu statta 1-0'ı bulduğu dokuz maçta 24 puan topladı (8G 1M).

        ● Trabzonspor'un şubat ayından bu yana Süper Lig'de attığı 10 golün (kendi kalesine hariç) altısında Trezeguet'nin payı bulunuyor (4 gol & 2 asist). Mısırlı oyuncu, bordo-mavili ekibin formasıyla Fenerbahçe'ye rakip olduğu üç lig maçında iki gol sevinci yaşadı.

        ● Süper Lig'de görev yaptığı son dört maçta üç golde pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş (2 gol & 1 asist), daha önceki 25 karşılaşmada ulaştığı sayıyı yakalamak istiyor (4 asist).

        ● Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri Fenerbahçe (11; diğeri Galatasaray). Avcı, Trabzonspor'un başında sarı-lacivertlilere rakip olduğu beş karşılaşmanın sadece birini kaybetti (3G 1B).

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