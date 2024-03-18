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        Balon balıkları için "karada da öldürüyor" uyarısı

        Antalya'da olta ve ağlara takılıp, balıkçılar tarafından etrafa atılan istilacı tür balon balıkları, sokak hayvanları için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bu balıkların kesinlikle etrafa atılmaması gerektiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bir kara hayvanı, kedi, köpek bunu yiyebilir ve ölümüne sebep olabilir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:23
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        Uzmanlardan uyarı: Karada da öldürüyor
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        İklim değişikliğinin de etkisiyle Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e gelen istilacı türlerin popülasyonu, her geçen gün artıyor.

        BAKANLIKTAN KUYRUĞUNU GETİRENE 25 LİRA

        Akdeniz'deki yerli türleri baskılayan ve yerlerini alan istilacı türlere karşı popülasyonu azaltmak ve dikkat çekmek için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu türler arasında yer alan balon balıklarının popülasyonunu azaltmak için farklı zamanlarda yakalama yarışmaları düzenlenirken, Tarım ve Orman Bakanlığı da geçen hafta balon balığı kuyruğunu getiren balıkçılara 25 lira ödeme yapılacağını duyurdu.

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        ÖLÜSÜ DE TEHDİT OLUŞTURUYOR

        Ancak balıkçıların ağlarına ve oltalarına zarar veren istilacı türün ölüsü de tehdit oluşturmaya başladı. Antalya'da kıyı balıkçılığı yapanların oltalarına takılan zehirli balon balıkları, sokak hayvanları için de tehlike oluşturuyor. Finike ilçesinde çekilen görüntülerde, tutulan zehirli balıkların sokak hayvanlarının yaşam alanlarında bırakıldığı görüldü.

        "TUTULAN BALIKLAR GÖMÜLEBİLİR"

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğini belirterek, "Kıyıdan olsun tekne ile çıkan balıkçılarımız olsun; tuttukları balon balıklarını rastgele atıyor ya da oldukları yerlere bırakıyor. Bu balıkların etrafa atılmaması gerekiyor. Bir kara hayvanı, kedi, köpek bunu yiyebilir ve ölümüne sebep olabilir. Rastgele en çok atılan tür, boyutu nedeniyle en çok toksin içeren ufak birey balon balığı" dedi. Balon balıklarının ölüsünün de canlılara zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Balıkçılarımız bu konuda daha duyarlı davranmalı ve bunları rastgele atmamalı. Bir canlının ölümüne sebep olabilirler. Daha önce de bunu tüketip, ölen vatandaşlarımız ve sokak hayvanları oldu. Bunun için tutulan balıklar gömülebilir" diye konuştu.

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        #Balon balığı
        #Akdeniz
        #zehirli balık
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