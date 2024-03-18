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        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu içmenin faydaları

        İftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyu tüketmek birçok kişi için keyifli bir alışkanlık olabilir. Türk kahvesi, içerdiği kafein sayesinde zihinsel uyanıklığı artırırken, maden suyu ise vücuda ihtiyaç duyulan mineralleri sağlayarak dengeyi koruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 21:44 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:44
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        Türk kahvesi veya maden suyunu, yemek üzerine tüketmek pek çok kişi için sevilen bir alışkanlık.

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        İFTARDAN SONRA TÜRK KAHVESİ TÜKETMENİN FAYDALARI NELERDİR?

        Türk kahvesi içerdiği kafein sayesinde zihinsel uyanıklığı artırabilir. İftar sonrası yorgunluk hissi yaşayan birçok kişi için bu durum oldukça faydalı olabilir. Ayrıca Türk kahvesi sindirime yardımcı olabilir. Kahve, hafif bir şekilde mide asidini artırma potansiyeline sahiptir ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olabilir.

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        Unutulmaması gereken bir nokta, herkesin vücut yapısının farklı olduğu ve kafeine farklı tepkiler verebileceğidir. Kimileri için gece kafein tüketimi uykusuzluğa ya da uyku kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bu nedenle, bireylerin kendi vücutlarına ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri, kahve tüketimini buna göre ayarlamaları önemlidir.

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        TÜRK KAHVESİYLE MADEN SUYU TÜKETİMİNİN FAYDALARI

        Maden suyu, azalan mineral oranını artırarak vücudun gözeneklerini açar ve toksinlerin bu yolla atılmasını sağlar. Bununla beraber içilen Türk kahvesi de deforme olmuş sinir sistemini içerdiği kafein uyarıcılar sayesinde yeniler.

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        İFTAR SONRASI MADEN SUYU TÜKETMENİN YARARLARI

        Maden suyu, ağız içi, yemek borusu ve bağırsaktaki atık yemeklerin dışarı atılımına yardımcı olur. Ağız ve midede artık yemek kalmayacağından bu da oruçluyken ağız kokusunu azaltır.

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        Maden suyu tüketimi konsantreyi artırarak halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir ve tüketilen besinlerin enzimlenmesine yardımcı olur. Ayrıca sahurda da bir şişe maden suyu içmek ertesi gün su ihtiyacına daha az ihtiyaç duyulmasını sağlar.

        #İftar
        #türk kahvesi
        #ramazan
        #Sahur
        #maden suyu
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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