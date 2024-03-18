Unutulmaması gereken bir nokta, herkesin vücut yapısının farklı olduğu ve kafeine farklı tepkiler verebileceğidir. Kimileri için gece kafein tüketimi uykusuzluğa ya da uyku kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bu nedenle, bireylerin kendi vücutlarına ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri, kahve tüketimini buna göre ayarlamaları önemlidir.