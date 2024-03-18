2’NCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Davanın 2’nci duruşması bugün Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Yuva köyü muhtarı M.E., İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü Ü.B. ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli hemşire B.K. ile avukatlar ve müştekilerin bir kısmı hazır bulundu. Tayini Yalova’ya çıkan hemşire F.İ. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Üzerine atılı ‘Görevi kötüye kullanma’ suçunu kabul etmediğini ifade eden F.İ, “Covid-19 nöbeti tuttuğum esnada şifahen bilgi gelmesi üzerine vakaların olduğu anlaşıldı. Bulaşıcı Hastalık Surveyans ve Erken Uyarı Sistemi’nin (İZCİ), geçmişe dönük, o tarihteki verilen bakıldığında 15’inde sinyal yoktur, 16’sında sinyal görülmektedir ve 16’sında ben zaten şifahen bilgilendirildiğimden dolayı iş ve işlemlerin hepsini yaptım. Hastaları hastanede ziyaret ettim. Köy muhtarı, İl Özel İdaresi ve halk bilgilendirildi. İçme suyu kullanıma kapandı. Benim tuttuğum nöbet Covid koordinasyon nöbeti. İZCİ sistemiyle ilgili herhangi bir yönlendirme, emir, yazılı bir şey verilmedi. Kusurum olmadığını düşünüyorum” diyerek kendini savundu.