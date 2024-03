Cumhur İttifakı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar...

Altınok'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Çanakkale destanımızın 109. yıldönümünü kutluyorum. Çanakkale Türk milletinin küllerinden doğuş zaferidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığının zaferidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kahramanlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi, bize cennet vatan bırakan, kanlarıyla sulayan, bütün kadınlarımızı anıyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. Mekânları cennet olsun. Atatürk Cumhuriyet Kulesi'ni sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankaramıza kazandırdık. Atatürk 27 Aralık 1919'da Keçiören'e geldi. Şu an ışıl ışıl bir kule var. Kırmızı beyaz tamamen. Ankara'nın yüzde 90'ından görme ihtimali var. Kulemizden Ankara'nın yüzde 90'ını görüyoruz. Aslında bir ilçe belediyesinin yapamayacağı bir projedir bu. Herkesin gelebileceği, yemek yiyebileceği kafemiz var. Nikah salonumuz var. Uzay terası bilim merkezimiz var. İşletmesi belediyede olacak. Kütüphanemiz, AVM ve spor salonları var. Tek başına kule yapan tek belediye Keçiören Belediyesi.

REKLAM

"KENDİMİ ZENGİN GÖRMÜYORUM"

Bizim madde diye bir dünyamız yok. Bu mal varlığımızın tamamı 1987 yılında almışız. Kendimi zengin görmüyorum. Mütevazı bir hayatım vardır. Rahmetli baba da öyleydi. Anne-baba 1986 yılında 10 Ocak'ta Umre'ye giderken Kerbela'da rahmetli oldular trafik kazasında. Ben 1994'de ilk belediye başkanı oldum. Benzin istasyonlarımız var. Uluslararası nakliye vardı. Toptan perakende lastik bayiimiz, inşaatımız vardı. Karayollarına iş yapıyorduk. Bir de kamyon alımı satımı yapıyorduk. 1985 yılında benzin istasyonunu baba satın almıştı. Belediye başkanı olduktan sonra malımız eskidi. Etimesgut'tan çok yer sattık. 1987'de 9 parsel sattım. Aslında şunu demeleri lazım. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalan bir belediye başkanı var burada. 1994 yılında 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler yapılmıştı. O mal varlığından eksilmez oldu. Ben belediye başkanı seçilince işleri biradere devrettim. Ticarette siyaseti birbirine karıştırırsanız çorba olur. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. Herkes biliyor. Keçiören Belediyesi'nden ihale alıp, zengin olan bir kişi yoktur. 20 yılda imar rantından zengin olan bir kişi yoktur Keçiören'de. 20 yıllık görev süresimce 1 metre kare alan ticarethaneye çevrilmemiştir. Şu anda en fazla parkı, spor tesisi olan belediye Keçiören Belediyesi'dir. 20 yıldır hanımım, çoluğum çocuğum makam arabasına binmemiştir. Belediyeden aldığım harcırah, uçak, otobüs param yoktur. Özel işim varsa kendi arabama biner giderim. Mal varlığımız çoğalmamış, azalmış. Bir tanesinin dışındakilerin tamamı belediye başkanı olmadan önce. Bugün sattığım arazinin değeri en az 100 milyon lira.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BELEDİYECİLİK"

Maaşımı dağıtıyorum. Fazlasını dağıtıyorum her ay. Benimki vatan, millet, ülke, devlet sevdası. 'Fazla malım olsun, binlerce dairem olsun' beni mutlu etmiyor ki. Biz Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştirdik. Şu an Keçiören, dünyada örneği olmayan bir belediyecilik destanıdır. Belediye başkanı olmadan önce 1994'ten önce birçok ülkeye gittim. Bizi de mutlu kılan çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın gönlü. Beş yılda bir mal varlığını beyan ediyoruz. Bana bunu soranlar, belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı artanları sorsunlar. Padişah çocuğuydum, piyangodan para çıktı, bir yerden gömü buldum, böyle bir şey yok. Belediye başkanı olmadan önce bu malların hepsi kayıtlıdır. Herkes kayıtlı olan mallarını çıkaracak. Şu an büyükşehir belediye başkanı Londra'dan çocuklarına ev almış mesela. Bizim bir tane vatanımız var; Türkiye. Herşeyimiz bu aziz vatanda. Şu an kampanyaya 2-2,5 milyar lira para harcayan büyükşehir belediye başkanına sorsunlar. Belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsın. Ben 18 saat çalışan birisiyim. Mükellef sofralara oturmayan birisiyim. Benim hayat tarzım bu. Bu belediye başkanlığı maaşıyla bunlar ne alınabilir ne de ödenebilir.

"ANKARA'DA BEŞ YILI BOŞ YIL OLDU"

Sokak iyi, heyecan iyi, ilgi iyi, sevgi iyi. Her gün program yapıyoruz. Akşamları iftarlara gidiyoruz. Geniş kitleler var iftarda. Orada soruyoruz 'Altınok'a destek var mı' diye, herkes ayakta alkışlıyor. Bu iftarları biz vermiyoruz, oraya her kesim geliyor. Habersiz olarak çarşıya, pazara çok giderim. Çok fotoğraf çektirenler var. 'Seni seviyoruz, oyumuz senin' diyenler var. Yapılan anketlerde Ankaralıya soruyorsunuz, 'Ankara'nın problemini Altınok çözer' diyorlar. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu. Trafik ciddi problem. Ulaşım problemi bu dönemde arttır. Depremden gelen vatandaşlarımızın yüzde 85'i döndü. Belediye başkanı şehrin geleceğini planlar. Biz Keçiören'e mührümüzü vurmuşuz. Belediye başkanının vizyonu şehirdir. Bizim büyükşehir belediye başkanı 'benden proje beklemeyin, mega projem yok' diyor. 5 cm. metro yapmadı Ankara'da. Ankara trafiği artık çekilmez hale geldi. 1 yıl sonra gerekli yatırımlar yapılmazsa İstanbul'dan daha çekilmez hale gelecek. En az 625 binle 750 bin araç trafiğe çıkacak. Ankara'da teker dönmeyecek.

"CHP'Lİ OLUP DA 'SANA OY VERECEĞİM' DİYENLER VAR"

Yeni anketlerde öndeyiz. Vatandaş oyunu kullanmadı. Sokak sandıktır, sandık da sokaktır. 15 Mayıs'ta Ankara'da yapılan seçim sonuçları var. CHP 30.59 oy almış. Dört partiyle ittifak oldu. Bunlardan 3-4 oy çıkarın yüzde 27,5 kalıyor. Böyle de bir oy yok. CHP'li olup da 'sana oy vereceğim' diyen vatandaşlarımız da var. Son 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın Ankara'da yüzde 45 oyu var. 20 sene belediye başkanlığı yaptım. Her seçildiğimde oyumuz artarak seçildim. Her kesimden oy aldık. CHP'ye ve başka partilere oy veren vatandaşlarımız da bize oy verdiler. Partizanlık yapmadık, ideolojik davranmadık. Bir gecekontu şehrinden bir dünya kenti oldu Keçiören. Şu an Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlar 'Oyum Altınok'un' diyor. Güneş Bulvarı'nda bir alt geçit yaptı, güya trafiği rahatlatacaktı. Şu an trafik 3-4 misli arttı. 2 yılda yaptı bunu. Sonuçta bu bir yerel seçim. Sayın Yavaş'ın ilçelerde hiçbir hizmeti yok. Verdiği sözlerin 90'ını yerine getirmemiş. 58 km. metro yapacağım dedi, yapmadı. Kendi konuşmaları var. Fuar alanını bitireceğim dedi, bitirmedi. Bilişim üniversiteleri, teknoloji üniversitelerini yapacaktı. Barajların üzerine güneş panelleri yapacaktı, bunları yapmadı. Her mahalleye en az 1 ve 1'den fazla kreş yapacağım dedi. Merkezdeki mahalle sayımız 500 tane. Şimdi 20 tane krej yaptık yazmış. Açtığı 1 kreş var şu anda. Kentsel dönüşüm yapacağım demiş, bir tane planı yok. Şu an maalesef Ankara geçtiğimiz 2-3 yılda selden 7 kişi öldü. Ankara tarihinde ilktir. Izgara mazgalları temizlenmedi. Uyardım ben. Eleman, makina verelim, seferberlik yapın, insanlar ölecek dedim. Toplam Ankara'da ilk defa 7 vatandaşımız öldü. Sorumlusu görevini yapmayan belediye başkanı ve ilgili kurumdur.

"ANKARA'NIN HAYALET BİR BAŞKANI VAR"

Binlerce insanımızın evini, işyerini su bastı. Bu hasarları aslında ödemesi lazımdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi özel bir şirket olsaydı, sayın Yavaş'ı bunun başına CEO, genel müdür atansaydı. Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün şirketleri batak durumda. Müfettiş raporları, Sayıştay raporları. Şirketleri kapatacağım demişti. Bırak kapatmayı arpalık kadrolar tahsis etti. 300 milyar bütçe yönetti. Sosyal yardımları yüzde 8'den 4'e düşürmüş. Sosyal medyada daha çok yardım yapıyormuş gibi. Bir sosyal medya belediyeciliği var. Seçimden seçime ortaya çıkan hayalet bir belediye başkanı var Ankara'da. 3,5 milyar borcu vardı, şu anda 20 milyar borcu var. Ankaralılara soruyorum 'Allah için bir hizmet görüyor musunuz?' yok çünkü. 9 milyar gayrimenkul satmıştır. Ankara'da sattığı gayrimenkul kadar eser ve hizmet yok. 8 milyar SGK'ya borcu var şu anda. Ankara'da 8 milyarlık yatırım varsa bana söyleyin. Ankara'nın bütçesi yok. Keçiören Belediyesi'nin eser ve hizmetleri büyükşehirden daha fazladır. Şu anda Keçiören Ankara'nın akciğeri. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılına dair bir eseri yok. Ankara potansiyeli olan başkentimizdir. Ankara'yı yönetememiştir. Vizyonu yoktur. Projesi yoktur.

"TUNCELİ BELEDİYESİNE CENAZE ARACI VERDİK"

Ankara'da büyükşehir meclisi her şartta Cumhur İttifakı'nın oluyor. Büyükşehir de olacak, meclisi de olacak. Büyükşehir Belediye Başkanının gündem maddelerinin kabul oranı 99,8'dir. Biz engellemedik. Ne getirdiyse tamamına 'evet' demişiz. 37 milyar borçlanma yetkisi vermiştir. Engellendik diyor ya doğruyu söylemiyor. Engellemiş olsaydık, otobüs aldı, krediyi verdik. Polatlı'ya su getireceğim dedi, getiremedi. Keçiören Belediyesi başka ilçelere, illere, köyleri hizmeti vardır. Kardeş şehir kararı alıyoruz, yapıyoruz. CHP'li olmasına rağmen Tunceli Belediyesi'ne cenaze arabası verdik.

"31 MART SONRASI SU YÜZDE 50 UCUZLAYACAK"

Vatandaşlar bütün anketlerde ulaşım, trafik ve bir de su fiyatlarından çok pahalı olduğundan bahsediyorlar. Sayın Yavaş 'Ankara'da sudan para almayacağız' demişti. Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor. Adam ticaret yapıyor, vergi veriyor, yanında insan istihdam ediyor, suyu ona niye pahalı satıyoruz ki. 31 Mart sonrası Ankara'da su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz. İlk belediye meclisinde kararı alacağız. Zarar eden bütün şirketleri kâra geçireceğiz.

"EMEKLİLERE 5 BİN TL VERECEĞİZ"

Emeklilerimizden sıkıntıları duyuyoruz. 15 Nisan'da büyükşehir 1000 TL veriyor. Biz 5 bin lira vereceğiz. Et parasını 2 bin 500 TL'ye çıkaracağız. Büyükşehir belediyesine para hükümetten geliyor. 5 yıldır imar planı yapamadılar. Beceriksizlikten. Ulus'ta çivi çakamazsınız. Ankara'nın ulaşım master planı iptal edilmiştir. Bu kadar beceriksiz yönetim var. Ankara turizm master planı gekeriyor. Bunu büyükşehir yapıp, Turizm Bakanlığı'na onaylatacak. Sayın Yavaş, Cumhurbaşkanlığı hevesine düştü, sonra yardımcı adayı oldu. CHP'li vatandaşlarımızın da bana göre umut ve ümitleriyle oynadılar. Sayın İmamoğlu ile Yavaş bütün Türkiye kamuoyundan özür dilemeliydi. Burada hem CHP tabanından hem de bütün Türkiye'den, partilerden, genel başkanlardan özür dilemeleriydiler. Ankara sayın Yavaş'a 10 gömlek fazla gelmiştir.

"ANKARA İÇİN 75 PROJEMİZ VAR"

Ankara'da Yeniden Refah'ın 2.8 oyu gözüküyor. YRP seçimi alamayacağı için 'Altınok'a oy verelim, hizmet görelim' diyebilir Yeniden Refahlı seçmenler. 'Biz büyükşehiri alamayız, inanıyoruz ki sen hizmet yapacaksın, Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez' diyorlar bana. Her partiden oy alıyoruz. Az çok alıyoruz. Sokakta bu sesleri duyuyoruz. Ankara'da çok fazla seçmenin sokağa gitmeyeceğini düşünmüyorum. Alternatif bulvarlar, altgeçit, üst geçit, köprü kavşak şeklinde 75 projemiz var. Başladığımızı en geç 3 ayda bitireceğiz.

"5 YILDA 80 KM. METRO YAPACAĞIZ"

Ankaramıza 80 km. metro yapacağız. 5 yılda yapacağız bunu. Sayın Yavaş söz vermiş 5 cm. metrosu yok. Biz bütçemizi kuruşuna kadar, beytülmalı Ankara'nın hizmetine harcayacağız. Havaalanı yolu metrosunu hızlı bir şekilde yapacağız. Etimesgut-Sincan'a metroyu getireceğiz. Ankara bir şantiye olacak. 50-60 yıllık binalar var Ankara'da. Bunlar dere kumuyla yapılmış binalar. Tesisatlar, elektrik kabloları eskimiş. Duvarlarda çatlamalar meydana gelmiş. Çankaya'da da çok var kentsel dönüşüm yapılacak yerler. Mamak'ta 15 bin vatandaşımız kentsel dönüşüm bekliyor. Çankaya dahil hızlı bir şekilde kentsel dönüşümlerini yapmalıyız. Fay hatlarının yerleri değişiyor. Siz işinizi sağlamaya bağlayın. Ankara'da ciddi anlamda kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Belediye başkanı şehrin geleceğine damgasına vurduğu gibi ekonomisini de değiştirir. 10 sanayi bölgesi yapacağız. En az 500 bin kişi Ankara'da iş sahibi olacak. En az 1 milyon yerli ve yabancı turist gelecek.

"ANKARA'YA TEK AKVARYUM"

Ankara bir tarih, kültür ve medeniyet şehridir. Ankara kadim bir tarihtir. Ulus, Hıdırlıktepe, Hacıbayram, Samanpazarı, At Pazarı, burada tarih ve kültür hazinemiz var. Buranın kamulaştırılması bitmişti. Tarih Kültür Yolu Projesi vardı. Belediye başkanı 5 yıldır bu projenin ihalesini dahi yapamadı. Ankara'da tarih, din turizmi vardır. Çocukluğumuzda Ankara'ya çok turist gelirdi. Şimdi gelmiyor. Ankara'ya 5 tane müze yapacağız. Hayvanat bahçemiz, doğal yaşam alanımız olacak. Dev bir akvaryum olacak. Okyanuslarda, denizlerde, nehirlerde ne varsa bunu görme imkanınız olacak.

"GENÇ VE EMEKLİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM"

Anka Park'ta dediğim projelerle beraber Türk Tarih Müzesi olacak. Ankaralı 'Anka Park açılsın' diyor. Ankaramızda 7 bin 700 taksi var. Yeşil çevre, temiz hava. Alacağımız araçların tamamı elektrikli olacak. 8 bin olacak. Taksicilere vereceğiz. 2,5 yılda Ankara'daki bütün taksileri yenileyeceğiz. Ankara'yı zehirlenmekten kurtaracağız. Taksicilerden elektrik şarj ücreti almayacağız. 99-100 milyar bütçemiz var. Bu bütçe 125 milyar olarak kapanır. Ankara'yı dünya başkenti yapacağız. Gençlere de ücretsiz ulaşım yapıyoruz. 18 yaş ve üniversite öğrencilerimizden ücret almayacağız. 20 bin öğrencimize ayda 25-30 bin lira burs vereceğiz. Emeklilerimizden de EYT'li dahil ulaşımdan ücret almayacağız. Otobüslerimizi yenileyeceğiz. Ankara'ya 2 bin yeni otobüs alacağız. Şu an otobüsler balık istifi gibi.

"ANKARA TARIMIN'IN DA BAŞKENTİ OLACAK"

Tarımın da başkenti yapacağız Ankara'yı. Kanalizasyonu, suyu, yolu olmayan birçok köyü var Ankara'nın. Suyu, kanalı, asfaltı olmayan bir tane köyümüz kalmayacak. Tarıma ciddi destek vereceğiz. Ankara üretecek, Ankara tüketecek. Ankara'ya ücret almadan milyonlarca ata tohumu dağıtacağız. Köylerde su aboneliğinden para almayacağız. Köyde tarım ve hayvancılığı desteklememiz lazım. Bütün dünya tarıma teşvik veriyor. Et, süt entegre tesislerini kuracağız. Kışın yapacağımız seralarla Ankara tarımda yurt dışına ihracat yapan bir ülke olacak.

"SOKAK HAYVANLARI PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Hayvanlar Allah'ın emaneti bize. Sokakta ciddi endişe var. Bu hayvanlarımızı sokaktan, soğuktan kurtulmalıyız. Bu köpeklerimize en iyi şekilde bakmalıyız. Hayvanseverlerimize desteğimiz devam edecek. Bu problemi Ankara'da çözeceğiz.