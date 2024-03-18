Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

        Muşta kar ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 35 araçtaki 85 kişi, 5 saatlik çalışma sonucu ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:40 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlisin Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 35 araç yolda kaldı.

        2

        İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 5 saatlik çalışma sonucu yolu açarak mahsur kalan 85 kişinin araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

        3

        İş makinesi operatörü İdris Karakan, Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle kapandığını belirtti.

        4

        Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Yol kardan kapanmıştı. Kepçe ve rotatif ile yolu ulaşıma açtık." dedi.

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Sahurda bir de bunları deneyin!
        Sahurda bir de bunları deneyin!
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"