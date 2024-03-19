Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yalova'da cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar! - Güncel son haberler

        Cezaevi firarisinin Yalova RoRo limanından yurt dışına kaçmasını sağlayan 4 kişi tutuklandı

        Yalova'da bir cezaevi firarisi, 8 bin avro karşılığında RoRo gemisi ile yurt dışına kaçırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yalova RoRo Limanı'nda cezaevi firarisinin 8 bin Avro karşılığında personel giriş kartını kullanıp gemiyle yurt dışına kaçmasını sağlayan ikisi işçi 4 kişi tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ceza alan cezaevi firarisi D.T'nin Yalova RoRo Limanı'ndan yurt dışına çıktığını tespit etti.

        YÜKLER ARASINA SAKLANDI

        Ekipler yaptığı araştırmada, D.T'nin insan ticareti organizatörü F.K. ve E.T. tarafından Bingöl'den getirildiğini ve limanda işçi statüsünde çalışan M.A. ve R.İ'nin personel giriş kartlarını 8 bin Avro karşılığında kullanarak D.T'nin yurt dışına çıkmasını sağladıklarını ortaya çıkardı.

        REKLAM

        Yükler arasına saklanarak gemi ile D.T'nin yurtdışına kaçmasına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen M.A ve R.İ. Yalova'da, F.K. İstanbul'da, E.T. ise Bingöl KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bingöl'de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #yalova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        "Deprem siyaset üstüdür"
        "Deprem siyaset üstüdür"
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!