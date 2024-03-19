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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil- Trabzonspor-Fenerbahçe maçı haberleri

        Son dakika haberi Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili konuştu. Bakan Tunç, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kamera görüntüleri de izlenerek kimler kusurluysa bu yönde soruşturma devam edecektir. Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma da söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmış ancak bu doğru değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 19.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:11
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        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor" derken, futbolculara yönelik adli bir soruşturmanın da bulunmadığını söyledi.

        DHA'nın haberine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki Adalet Sarayı'nın açılışında konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi: "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. O kamera görüntüleri de izlenerek, bu konuda kimler kusurluysa, Cumhuriyet Başsavcımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz bu noktada özellikle sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin sorumlu davranması noktasındaki düşüncelerimizi de tekrar ediyoruz.

        "FUTBOLCULARA YÖNELİK ADLİ BİR SORUŞTURMA BULUNMAMAKTADIR"

        Futbolcularla ilgili şu anda herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, sporculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da yönelik soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Futbolculara yönelik adli bir soruşturma bulunmamaktadır."

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